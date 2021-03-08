نيولوك جديد لـ دوللي شاهين يثير انتقادت متابعيها: «نفختي شفايفك؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نيولوك جديد ظهرت به الفنانة دوللي شاهين، شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لكنه أثار ضدها موجة من الانتقادات الشديدة من متابعيها.

وظهرت «دوللي» بإطلالة جريئة وشفاة منتفخة، ووضعت الكثير من مستحضرات التجميل، وعلقت على الصور قائلة: «خليكم مستعدين للوك الجديد».

وأثار اللوك الجديد للفنانة دوللي شاهين موجة من انتقادات متابعيها، وجاء من بين التعليقات: «إيه اللي انتي عملتيه في نفسك دا.. ميك أب مبالغ فيه.. يارتني مبصيت عليكي.. عملتي إيه في بؤك.. انتي نفختي شفايفك».

دوللي شاهين تخسر وزنها

وكانت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، شاركت متابعيها من فترة بصور جديدة لها، استعرضت رشاقة جسدها بعدما خسرت 5 كيلو من وزنها، وأطلت وقتها بـ«توب» بدون أكمام وغير منقوش، مع بنطلون رياضي «استرتش» متعدد الألوان، مع «نو ميكاب» وشعر «انسيابي» طويل يحمل بعض التموجات، خلال تواجدها في غرفة النوم.

وعلقت الفنانة اللبنانية على صورها، قائلة باللغة الإنجليزية: «فقدت 5 كليو جرام من وزني.. ما رأيكم؟».

يذكر أنه وقع اختيار إدارة مسابقة ملكة جمال مصر «MISS EGYPT 2020» برئاسة الدكتورة آمال رزق، على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام، بمشاركة الفنانين عمرو عبدالعزيز، وحسام الحسيني.

وكانت دوللي شاهين، قالت إنها تزوجت مرتين وفشلت فيهما، كان زوجها الأول لا يمانع الغناء والتمثيل ولم يكن الطلاق له علاقة بالفن: «كان زواج استغلالي».

وكشفت «شاهين»، خلال استضافتها ببرنامج «تحيا الستات» الذي قدمته الإعلامية راغده شلهوب، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن زوجها الأول كان لا يكترث بزواجه منها وكان متعدد الزيجات ويحيا حرًا طليقًا، وعن زواجها الثاني، قالت إن اختيارها كان سيئا وسببه «شعور الأمومة» الزائد لديها، متابعة: «شعرت أنني بدأت أكون كياني كفنانة، ولكن ينقصني حلم الأمومة».