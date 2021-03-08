في اليوم العالمي للمرأة.. شذى حسون توجه رسالة للسيدات: حاملات للوجع وتاج للصبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام جديد من النجاحات والإنجازات المشرفة، تحققها المرأة في جميع أنحاء العالم، تثبت أنها قادرة على تحقيق المستحيل، وتخطي الصعاب وإعلاء أهميتها داخل المجتمع، وأن مكانها داخل كل عمل وكل وظيفة.

ويتزامن اليوم 8 مارس، يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

ووجهت الفنانة شذى حسون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال مشاركة صورة لها من داخل منزلها وبيدها كتاب .

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، متغزلة في السيدات، قائلة: «صديقات السهر، سيدات الحب، حاملات الوجع، وتاج للصبر، كل عام و أنتي امرأة #شذى_حسون #المرأة_العربية».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات من التعليقات، والتي كان من أبرزها: «كل عام وانتي امرأة تسرين بدمنا، كل سنة وانتي سالمة، كل عام وانتي قوية، كل عام وانتي اسم لامع، كل عام وانتي فخر نساء العالم، كل عام وانتي السعادة والطاقة والأمل».

وتعتبر الفنانة شذى حسون، من أكثر الفنانات الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ تشارك متابعيها بما هو جديد وروتين حياتها اليومية، ويبلغ عدد متابعيها نحو 2 مليون متابع، وهي مغنية عراقية مغربية من مواليد عام 1981، وُلدت لأب عراقي يعمل في مجال الصحافة وأم مغربية تعمل مُدرّسة لمادة التاريخ.

ودرست «حسون» الأدب الإنجليزي في العاصمة المغربية الدار البيضاء، ثم واصلت دراستها الجامعية في مدينة طنجة في تخصص إدارة السياحة والفندقة، وبعد سنوات طويلة اتجهت إلى مجال الغناء.