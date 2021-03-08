رجيم الصيام المتقطع.. طريقة مثالية لفقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق كثيرة ومتعددة ومختلفة يلجأ لها الكثير من الراغبين في إنقاص الوزن للحصول على وزن مثالي، يجعل الجسم شكله المطلوب، ومن أكثر الطرق انتشارا هي الرجيم، وبشكل خاص رجيم الصيام المتقطع؛ إذ يعتبر من أكثر الاتجاهات الصحية لإنقاص الوزن، والذي يعتمد على الصيام لعدة ساعات محددة، سواء كان ذلك بالصيام لمدة 16 ساعة يوميا، أو بالصيام لمدة 24 ساعة على مدار يومين في الأسبوع.

ويحرص الكثيرون على الالتزام بنظام الصيام المتقطع الذي يساعد بشكل كبير على التخلص من دهون البطن، بدون التقيد بسعرات حرارية معينة عند تناول الطعام، كما أنه يساعد على تخفيض معدل السكر في الدم، لذلك يعتبر هذا النوع من الرجيم مفيدا لمن يعانون من مرض السكري.

وجبات نظام الصيام المتقطع

يتيح نظام الصيام المتقطع تناول 3 وجبات خلال فترة السماح بتناول الطعام، منهم وجبتين رئسيتين وأخرى خفيفة فيما بينهم، وتختلف الأصناف التي يمكن تناولها في نظام الصيام المتقطع، والتي جاءت كالتالي:

1- الأفوكادو:

يعتمد على الأفوكادو بشكل أساسي في وجبات الصيام المتقطع؛ إذ أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، التي تساعد على الشعور بالشبع.

2- البطاطا:

تعد البطاطا سواء كانت مسلوقة أو مشوبة من الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع بنسبة كبيرة، ولكن يجب تجنب تناول المقلية منها.

3- السمك والمأكولات البحرية:

تحتوي المأكولات البحرية على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، وتناولها يساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة.

4- الخضار الصليبية:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لوقت أطول، بالإضافة إلى الوقاية من الإمساك، ويحتوي الخضار الصليبية على البروكلي، والملفوف الأبيض والأحمر، والقرنبيط، والكرنب المجعد.

أخطاء الصيام المتقطع

يمارس الكثيرون عددا كبيرا من الأخطاء في نظام الصيام المتقطع، ما يجعلهم لا يستفيدون بالنظام الغذائي المتبع، وجاءت الأخطاء كالتالي:

- الإفراط في تناول كميات الطعام خلال الفترة المسموح بها.

- تناول أنواع أخرى غير المفترض تناولها خلال الفترة المسموحة.

- الإهمال في تناول المياه، وعدم شرب الكميات المطلوبة.

- اتباع نظام رجيم قاسي.

- الإكثار من تناول الكافيين.

- عدم اتباع نمط حياة صحي.

عدد الكيلو جرامات التي تفقد برجيم الصيام المتقطع في الأسبوع

يساعد نظام رجيم الصيام المتقطع على فقدان الوزن، لمن يزيد وزنهم عن 100 كيلو جرام، إذ يفقد 30 كيلو جرام خلال شهرين، بما يعادل 3.5 كيلو جرام في الاسبوع.

الصيام المتقطع للمبتدئين

قد يجد المبتدئين في اتباه نظام رجيم الصيام المتقطع صعوبة في تنفيذه، ولكن يجب أن يكون المبتدء على علم بعدة أشياء منها:

- يجب أن يعلم أن الشعور بالجوع غير المحتمل لا يستمر لفترة زمنية طويلة، ولكنه يهدأ بمرور الوقت.

- يزداد الإحساس بالجوع خلال اليوم التالي ثم يبدأ بالتراجع بعد ذلك.

- يجب أن يحرص على شرب الماء بكميات مناسبة.

- من الممكن أن يشغل المبتدء وقته، حتى لا يزداد إحساسه بالجوع.

- يجب أن يتبع نظام حمية غذائية مثالي، بتقليل تناول النشويات.

رجيم الصيام المتقطع للمرضعات

قد يكون نظام رجيم الصيام المتقطع للمرضعات غير منصف على الإطلاق، نظرا لأن الأطفال يحتاجون إلى نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكن عند الانتهاء من فترة الرضاعة، يمكن أن تتبع المرأة نظام رجيم الصيام المتقطع، نظرا لكونه نظام غذائي مثالي، يساعدها على فقدان الوزن بطريقة سريعة.