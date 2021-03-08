بدرية طلبة في رسالة شديدة اللهجة: محدش يدخل في حياتي.. بزور كنائس وبروح جوامع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة شديدة اللهجة، أرسلتها الفنانة بدرية طلبة، عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، للذين يتدخلون في شؤون حياتها بصفة مستمرة.

وقالت الفنانة بدرية طلبة، خلال منشورها التي شاركته: «ياريت محدش يدخل في حاجة مش من حقه، أروح فين أجي منين بحب ايه».

وتابعت الفنانة خلال منشورها: «بزور كنايس بروح جوامع، دي حرية شخصية، أنا بدرية محمد طلبة مسلمة وبحب أزور أولياء الله الصالحين، مسلمين مسيحيين أنا حرة بقى واللي هيستهبل في الكلام هستعبط عليه وههزأه».

يأتي هذا المنشور، بعدما شاركت الفنانة عددًا من الصور لها في أثناء زيارتها لإحدى الكنائس، ومن ثم تؤدي طقوسهم الدينية داخل الكنيسة.

بدرية طلبة تحتفل بقراءة فاتحة ابنتها سلمى

وكانت احتفلت الفنانة بدرية طلبة، احتفلت بقراءة فاتحة ابنتها «سلمى»، عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، وشاركت مقطع فيديو في أثناء اجتماع الأسرتين، وصوت الزعاريد تتعالى في الخلفية.

وأرفقت الفنانة بدرية طلبة، تعليقًا على الفيديو: «عقبال عندكم ياحبايب قراية فاتحة بنتي سلمى».

بدرية طلبة عن مساعدتها سمية: بعاملها زي بناتي وأحفادي.. بعتبرها ملاك

وسبق أن سردت الفنانة طبيعة العلاقة التي تجمع بينها ومساعدتها سمية، إذ قالت خلال مقطع فيديو شاركته، عبر «انستجرام»: «بتعامل مع سمية بمنتهى الاحترام والطيبة مش عشان أظهر إني ست طيبة ولكن هي تستاهل كده، وبعاملها زي بناتي وأحفادي، وبعتبرها ملاك».

وأضافت الفنانة متغزلة بها: «مش بتسيب فرض أبدا، بسيب معاها دهبي وفلوسي، ومن حبها فيا سمت بنتها على اسم بنتي».

واختتمت بدرية طلبة: «واحد كان بيسألني إذا كنت بعامل سمية زي ما بعاملها في الفيديوهات، من كتر ما أنا تكلمت عنها لقيت نفسي عملت فيديو ليها كامل من غير ما أخذ بالي من كتر حبي ليها، وده كان جزء من الإجابة».