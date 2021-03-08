في اليوم العالمي للمرأة.. 4 مصريات تخطين الحدود وتولين مناصب عالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد مارس «شهر المرأة»، ويحتفل العالم في الثامن منه كل عام باليوم العالمي للمرأة، والمرأة المصرية لها ثقلها العالمي، وتخطت نساء مصريات حدود البلاد، وتولين مناصب عالمية، آخرهم حتى الوقت الحالى وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة الدكتورة غادة والي.

غادة والي

وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، تتولى حاليا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة منذ فبراير من العام الماضي، وحتى الوقت الحالي.

تولت مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي في حكومات متتالية منذ حكومة المهندس إيراهيم محالب وحتى الدكتور مصطفى مدبولي.

ميرفت التلاوي

تولت ميرفت التلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، منصب الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية»، عام 2001.

وكانت ميرفت التلاوي، تولت مسؤولية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمدة عامين في الفترة بين عامي 1997 و1999، بالإضافة إلى منصب الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة بمصر، عام 2000، ولمدة عام.

فايزة أبو النجا

شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمنظمات الدولية كافة.

وكذلك منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001.

عُينت فايزة أبو النجا، وزيرة دولة للشئون الخارجية عن التعاون الدولي عام 2001، ثم وزيرة للتعاون الدولي عام 2004، وفي 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيينها مستشارة له لشؤون الأمن القومي.

مايا مرسي

تشغل حاليا منصب رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر، وتولت مناصب دولية قبل المجلس القومي للمرأة، منها رئيسة إقليمية لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، والمركز الإقليمي في عمان.

كما تولت منصب المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.