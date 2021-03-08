ابنة يوسف شعبان تكشف آخر مكالمة بينهما: فقد وعيه قبل ما أشوفه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت سايناي يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل، عن آخر مكالمة جمعتها بوالدها، والتي كانت منذ شهور، وكشفت عن ذلك في أول ظهور لها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون».

وأوضحت «سايناي» أن آخر مكالة جرت بينها ووالدها، كانت حين تواجد في لبنان: «زعلانة أنه فقد وعيه قبل ما أشوفه، بس أكيد كانت روحه حاسة بيا وآخر حاجة قالها لي: خلي بالك من نفسك وابقي طمنيني عليكي».

سبب تسمية سايناي بهذا الاسم

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم، قالت: إنه يعود لوطنية والدها، كما أنه تزامن مع حرب أكتوبر المجيدة في العام 1973: «كان أبويا عاوز اسم مصري أصيل لي عشان أصولي من العائلة المالكة، وأنا شخصيًا مصرية جدًا، وبحب بلدي جدًا، واختار نطق (سايناي) عشان العائلة ممتدة في بلاد كثيرة عشان يكون (إنترناشونال)، وحتى تكون سهلة النطق، ومشكلتي في مصر إن اسمي ينطق خطأ، عشان كده بسهل عليهم الأمر وأقول لهم قولوا (سيناء)».

قصة حب يوسف شعبان وابنة الأميرة فوزية

وكشفت سايناي أن اللقاء الأول بين والدها ووالدتها جاء في إحدى حفلات الجامعة الأمريكية، حيث تدرس ابنة الأميرة فوزية بها، وفي عامها الأول، ونشأت بينهما قصة الحب.

وقالت سايناي إن والدتها «كانت حلوة جدًا»، مشيرة إلى أن والدها «بيحب الحاجات الحلوة»، موضحة أن الأولى اتسمت بالخجل الشديد، فبادر يوسف شعبان بالحديث معها ومصارحته بمشاعر الحب، وفاجأها بطلب الزواج.

وفاة يوسف شعبان

وتوفى الفنان الكبير يوسف شعبان، صاحب الـ 89 عامًا، قبل أيام، وذلك داخل أحد مستشفيات العجوزة بالجيزة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت زينب يوسف شعبان أكدت قبلها بساعات أن حالة والدها الصحية حرجة ووضع على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وأنه أصيب بالفيروس عقب عودته من تصوير أحد المسلسلات، التي كان مقررًا عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث تم التصوير في لبنان.