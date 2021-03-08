بعد اتهامه بدعم التحرش.. علي غزلان: «محلتيش إلا سمعتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل واجهت اليوتيوبر علي غزلان، وتصدر اسمه محركات البحث، عقب طرح أغنية «أنا دولة»، مع المطربة مروة ناجي، والتي اعتبرها رواد مواقع التواصل داعمة للتحرش، من خلال إعادة مشاركة بعضا من القصص المصورة الخاصة بالفتيات المصريات ومقارنتها بالأجنبيات في طريقة استعراض أجسادهن، فضلا عن التحدث في صورة غير لائقة عن الفتيات ووصفها الكثيرون بالتحرش اللفظي.

وبعد التزام الصمت، قرر اليوتيوبر علي غزلان، الخروج في مقاطع فيديو عبر خاصية «استوري»، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، يتحدث من خلالها عن ملابسات القصة، نافيا تلك المعلومات المغلوطة، كما ذكر، قائلا: «خلينا نتكلم ونقول مفيش حد هيحاول يطور من نفسه إلا ويلاقي الناس كلها ضده، أنا واحد موجود على السوشيال ميديا من 9 سنين، بحاول أطور من نفسي واحدة واحدة، زمان كنت بعمل فيديوهات بالموبيل بقيت بعمل بالكاميرا دلوقتي بنتج لنفسي بفلوسي الخاصة بتدعم قضايا معينة».

علي غزلان يخرج عن صمته بعد اتهامه بدعم التحرش: أنا آسف

وأضاف اليوتيوبر الشهير: «زمان بعترف كنت ممكن بعمل محتوى ضعيف وهلس دلوقتي الحاجات اللي بعملها بفكر فيها مليون مرة قبل ما نزلها ومحتوى هادف».

وفيما يخص كليب «أنا دولة»، مع المطربة مروة ناجي، قال «غزلان»: «آخر فيديو أنا عامله اسمه أنا دولة، ضد التحرش، لكن اتفاجئت إن في حملة ضدي، علي غزلان بيدعم التحرش، طيب ايه اللي بيستندوا عليه في الكلام ده، استوريز أنا منزلها من سنة ونص بهزر والناس كلها بتهزر على ظاهرة الكلوز فريندز، أول ما طلعت، فين دعم التحرش ولا عمري هدعمه».

علي غزلان: محلتيش إلا سمعتي وهاخد إجراء قانوني

وواصل اليوتيوبر الشهير حديثه، منتقدا مهاجميه ومعتذرا للآخرين، قائلا: «ياريت نتقبل بعض ونتقبل إن في ناس ممكن تتغير للأحسن، لو دلوقتي فهمتوها غلط فأنا بتأسف بشكل شخصي، وعمري ما هقف مع شخص متحرش، وأنا متربي كويس، بكره هاخد إجراء قانوني رسمي، أنا شخص محترم وصفحتي بيضاء، محلتيش الإ سمعتي».