في اليوم العالمي للمرأة.. 10 نساء غيّرت العالم للأفضل باختراعاتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتفل العالم في يوم الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها

وهناك الكثير من الاختراعات المهمة التي كان ورائها امرأة، ما ساعد بشكل كبير في ابتكار مجموعة من الأشياء التي غيرت أسلوب حياتنا للأفضل.

يستعرض لكم "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز 10 اختراعات قدمتها المرأة للبشرية، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

- شيرلي آن جاكسون:

عالمة فيزياء وأول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تحصل على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

أبحاثها التي أجرتها في السبعينيات كانت عن انتظار المكالمات والتعرف على هوية المتصل، وقد ساعدت أبحاث شيرلي في ابتكار أشياء مثل الفاكس، وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.

- جوزفين كوكران:

أرادت جوزفين كوكران أن يكون لديها جهاز لغسل الصحون بشكل أسرع، ما قد جعلها أن تخترع مثل هذه الآلة، وحصلت على براءة اختراع في عام 1917 وافتتحت مصنعها الخاص بها لصناعة غسالات الأطباق.

- مارغريت ويلكوكس:

ابتكرت مارغريت ويلكوكس أول سخان للسيارات في عام 1893، الذي يساعد في مواجهة الهواء من المحرك لتدفئة أصابع القدم الباردة لسائقي السيارات في أيام الشتاء الباردة.

- آدا لوفليس:

هي ابنة اللورد بايرون، وكانت عالمة رياضيات بريطانية وتعد أول مبرمجة كمبيوتر في التاريخ قبل ظهور الكمبيوتر بشكله الحديث، حيث طورت طريقة لبرامج لآلة تشارلز باستخدام خورازميات رياضية، فضلا عنها أنها وضعت القواعد الأساسية للغات البرمجة الحديثة.

- هيدي لامار:

حصلت الممثلة الهوليوودية الشهيرة لامار على براءة اختراع نظام اتصالات لاسلكية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، لمنع الطوربيدات من الانطلاق عن مسارها باستخدام تقنية نقل الترددات، كما وضعت الأسس التكنولوجية لتقنية الواي فاي والبلوتوث الذي مازال نستخدمهم حتى الآن.

- أليس باركر:

صممت باركر نظام التدفئة باستخدام الغاز في عام 1919، الذي ساهم في تنظيم وتوزيع الحرارة في المبني ونقلها أيضا من غرفة لأخرى، وهو ما يسمي اليوم بنظام التدفئة المركزي الحديث.

- ماري أندرسون:

عندما زارت ماري أندرسون نيويورك عام 1903، لاحظت أن سائقها يجب أن يفتح النافذة ويزيل الثلج من الزجاج الأمامي بيديه، ما يصبح الأمر مزعجًا لكل من السائق والركاب، مما جعلها تفكر في اختراع ممسحات من المطاط يمكن للسائق تشغيلها لإزالة الثلج. وفي نفس العام حصلت على براءة اختراع لذلك.

- مارجريت نايت:

في عام 1867 عملت مارجريت نايت في مصنع للأكياس الورقية، حيث لاحظت أنه يجب على النساء لصق ورق على شكل مظروف يدويًا ليكون مسطح القاع، ولقد كان هذا غير مريح ويستغرق وقتًا طويلاً، ما قد جعلها تفكر في تصميم آلة يمكنها صنع أكياس ورقية ذات قاع مسطح، وحصلت على براءة اختراع في عام 1879.

- ماريون دونوفان:

ففي عام 1949 سجلت براءة اختراع الحفاضات غير القابلة للبلل، ثم باعت براءة الاختراع لاحقًا إلى شركة Keko Corporation مقابل مليون دولار.

- فلورنسا باربارت:

تمكنت من اختراع الثلاجة الكهربائية في عام 1914، كما حصلت على براءة اختراع لآلة تنظيف الشوارع التي تم تسويقها وبيعها إلى المدن في جميع أنحاء أمريكا.