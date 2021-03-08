من حديقة منزلها.. هيدي كرم تتألق بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة صورا، داخل حديقة منزلها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام",

وتألقت هيدي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب، مزود بأكمام، مكشوف عند منطقة الصدر، يتخلله بعض الورود باللوني البينك والبيبي بلو.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وارتدت كوليه ليتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مشاركتها في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.