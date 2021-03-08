لايف ستايل

وسط الجليد.. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة رفقة ابنها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة للاستمتاع بالجليد رفقة ابنها، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ميريام جاكيت باللون البرتقالي، مع بلوزة باللون الأسود مزودة بأكمام وبنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

كما نسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وارتدت قفازات باللون الأبيض ونظارة شمسية.

أما ابنها، ارتدى جاكيت باللون الأزرق مزود بأكمام، مع بنطلون بنفس اللون، كما نسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود، وارتدى قفازات باللوني الأزرق والأسود، وآيس كاب باللون الرصاصي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا