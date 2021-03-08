سيدة اكتشفت مفاجأة خلف مرآة حمّام منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشفت امرأة أمريكية أن مرآة الحمام في منزلها تخفي خلفها شقة كاملة، وشاركت هذا الاكتشاف في سلسلة من 4 أجزاء على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وأوضحت سامانثا هارتسو أن شقتها في مدينة نيويورك دائمًا ما تكون باردة بغض النظر عن ارتفاع درجة حرارة التدفئة، وفي أحد الأيام شعرت بتيار هواء بارد يلفح وجهها وشعرها عندما دخلت إلى الحمام، وبدأت بالبحث عن أية ثقوب محتملة يمكن أن يتسرب الهواء من خلالها، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وبعد التحري عن مصدر الهواء، اكتشفت أنه قادم من ناحية المرآة، وقررت أن تبعدها عن الجدار لتعرف ما تخفي خلفها، والمفاجأة كانت وجود حفرة كبيرة تفصل منزلها عن شقة أخرى.

واعتقدت سامانثا في البداية أن المكان هو مخزن أو مرفق يستخدم للتجهيزات الكهربائية في المبنى، لكنها اكتشفت أن المكان المخفي خلف مرآة الحمام ما هو إلا شقة مجاورة لشقتها.

ودفع الفضول سامانثا لارتداء كمامة وقفازات وحملت مصباحاً وتسلحت بمطرقة لاكتشاف المزيد من أسرار هذه الشقة، وبينما كانت تتجول فيها عثرت على مؤشرات لوجود حياة فيها، حيث كان هناك أكياس سوداء مليئة بالقمامة وزجاجات مياه متناثرة حول المكان.

وأظهرت السلالم التي تؤدي إلى الطابق السفلي بابًا آخر مغلق للمنزل، قبل أن تعود سامانثا إلى شقتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ومنذ نشر الفيديو حصد الملايين من التعليقات والإعجابات من المتابعين الذي شعروا بالقلق على سامانثا، وعلّق أحدهم مازحاً "لا يجب أن تتذمري، لقد حصلت للتو على شقة ثانية"، وأضاف آخر "يجب أن تتحققي فيما إذا كانت مرآتك باتجاهين".