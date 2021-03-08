بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021 .. تعرفي على المديرات الإبداعيات لدور المجوهرات الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 01:35 مساءً - علاقــة وطيــدة تجمع المرأة بعالم المجوهرات، ليــس فقط في حبها لهذه القطع الفاخــرة، إنما أيضا في عملية تخيلها وابتكارها. تعرفي على النساء اللواتي أعدن تخيل تراث العلامات التجارية العالمية، من خلال عدسة القرن الحادي والعشرين، وعلى إبداعهن ولمساتهن المبتكرة والعصرية..

BOUCHERON

Claire Choisne

Claire Choisne

انضمت كلير شوازن إلى دار بوشرون في عام 2011، واستلهمت على الفور من أرشيف الدار الذي يعود إلى 160 عاما. تستمد إلهامها من تاريخ بوشرون وتعيد صياغته بطرق معاصرة لإنشاء قطع فريدة حقا. يجمع أسلوبها الأصلي بين الابتكار والأصالة ولكنه لا ينسى تقاليد وقيم العلامة التجارية. بــدأ شغفها بعالم المجوهرات عندما كــان عمرها 18 عاما وكانت تبحث عــن وظيفتها المستقبلية. اخــتــارت الــمــجــوهــرات، وقـــررت الالتحاق بمدرسة مجوهرات حيث تعلمت كيفية صنع القطع. تناولت المجوهرات لأول مرة من وجهة نظر فنية، وهــذا ما يــزال يسحرني حتى اليوم: التفاني، والوقت، كي يستطيع صائغو المجوهرات وضع قطعة واحدة في بعض الأحيان للسعي لتحقيق التميز. قلة هم الذين يعرفون طريقهم للتغلب على المعادن الثمينة واألحجار الكريمة مثل كلير شوازن لدى بوشرون. فبرأيها، التقنية والتفاصيل ضرورية لصنع مجوهرات استثنائية. ال تستطيع أن تتخيل تصميم شيء سهل للغاية. يجب أن يكون الهدف دائما ابتكار شيء يبدو كما لو أنه من السهل صنعه، لكنه في الواقع صعب للغاية. لحسن الــحــظ، لا تخشى كلير شـــوازن الـتـحـدي، وبصفتها المديرة الإبداعية لهذه الدار الفرنسية العريقة، وعلى مدار السنوات العشر الماضية، فإنها تواصل المزج بين الابتكار والأناقة.

أقراط من مجموعة أي هيستوري أوف ستايل، Deco Art Style, of History A آرت ديكو

من بوشرون Boucheron

CHOPARD

Caroline Scheufele

ولــدت كـارولـيـن شوفوليه فــي 14 ديسمبر 1961 في مدينة بفورتسهايم في ألمانيا. هي المديرة الفنية والرئيسة المشاركة لدار شوبارد، ابنة كارل وكارين شوفوليه، رائدي الأعمال الألمانيين اللذين اشترا الشركة في العام .1963 خلال الثمانينيات، وســعــت كــارولــيــن شــوفــولــيــه أعــمــالــهــا لتشمل قطاع المجوهرات. كارولين شوفوليه هي الروح الإبداعية لدار شوبارد ومــطــلــقــة مـــبـــادرة بــرنــامــج «الــرحــلــة نــحــو الــتــرف المستدام.» إلهامها يأتي من السفر ومن رحالتها المختلفة، وبرأيها هي محظوظة بلقاء العديد من الناس من ثقافات مختلفة، كما روعــة الطبيعة والـفـن، فكل هــذه العناصر تمدها بالإلهام. هي من المعجبين بالمجموعات التي تتخطى حواجز الزمن كذلك بالقطع المبتكرة. وتؤمن بأن قطعة المجوهرات أو الساعة يجب أن تحفظ إلى األبد.

يــجــب أن نــقــع فـــــي غـــرام التصميم ســـواء أكــان كالسيكيا أم مبتكر ًا بأسلوب خـــاص، ذلــك فإن صيحات الموضة تذهب وتعود.

عقد من مجموعة تاي أند ديور Dior & Tie من ديور فاين جولوري

Dior Fine Jewelry

DIOR FINE JEWELLERY

Victoire De Castellane

Victoire De Castellane



يمكن التعرف على قطع فيكتوار دو كاستيالن كبيرة الحجم وباهظة الثمن على الفور لجمالها الآســــــر. عــنــدمــا كـــانـــت صــغــيــرة تـــأثـــرت كــثــيــرا بالمجوهرات التي كانت تتز ّين بها جدتها، وكانت تلفت نظرها خواتمها الكبيرة وكانت صديقتها أيضا تضع تاجا من الزمرد على رأسها ما جعلها قريبة من هذا الفن. بـدأت موهبتها تظهر في عــمــر الــخــمــس ســنــوات وتـــطـــورت مــع الــوقــت وشجعها أهلها على ذلك. عـــام 1998، دخــلــت دار ديــــور حــيــث افــتــتــح أول قسم للمجوهرات وتأثرت بروح ديور وبأرشيفه وأجوائه... فاستلهمت من الأنوثة الطاغية التي طبعت أزيــاء مؤسسها كريستيان ديــور، كما استوحت من ذوقــه في تصميم الحدائق ومن الأقمشة التي كان يستعملها... وقد أثرت بها حقبتا الخمسينيات والستينيات كثيرا.



سوار من مجموعة تاي أند ديور Dior & Tie من ديور فاين جولوري

Dior Fine Jewelry

BVLGARI

Lucia Silvestri

Lucia Silvestri

بصفتها الــمــديــرة الإبــداعــيــة لـــدار المجوهرات الإيطالية بولغري، اكتسبت لوسيا سيلفستري مكانتها بين أشــهــر صانعي الــمــجــوهــرات في العالم. كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما حلت مــكــان امــــرأة كــانــت تـعـمـل فــي قــســم الأحــجــار الكريمة في بولغري بينما كانت في إجازة أمومة. برأيها، كانت محظوظة بما يكفي لأن يطلعها باولو بولغري، أحــد أحفاد مؤسس الـــدار، على عالم الأحـجـار الكريمة. عندما رأت كل الأحجار الكريمة معا، وقعت في حب هـذا العالم على الــفــور. امــتــدت فـتـرة عملها فــي بـولـغـري لأكثر من 35 عاما، وقد لعبت دورا محور ًيا في جعلها الــدار المفضلة على السجادة الحمراء. بالرغم من خوضها لدراسات في مجال العلوم، قررت المديرة الإبداعية لدار بولغري Silvestri Lucia أن تتبع شغفها وحدسها وأن تبدأ رحلة تبلغ من العمر اليوم أكثر من 35 سنة في عالم الأحجار الكريمة والمجوهرات مع دار بولغري. أسهمت Silvestri في منح هذه الدار العريقة هوية فريدة من نوعها في عالم األحجار والمجوهرات.

عقد من مجموعة باروكو Barocko

من بولغاري Bulgari



MESSIKA PARIS

Valerie Messika

Valerie Messika

خاتم من مجموعة كولور بالي

Messika ميسيكا من Colour Play



مصممة المجوهرات المتميزة ڤاليري ميسيكا Messika Valérie صاحبة دار ميسيكا باريس Paris Messika العريقة، لم تكن طفولتها كغيرها من الأطفال، فابنة تاجر الماس لم تكن تقتني الألـعـاب كفتيات جيلها، إنما كانت محظوظة لدرجة أنها كانت تمضي وقتها تلعب بالجواهر الثمينة التي يحضرها والدها إلى المنزل.

وبــمــا أنــهــا نــشــأت بــرفــقــة الأحـــجـــار الــمــاســيــة، أصبحت اليوم واحدة من أهم صناع ومصممي المجوهرات في العالم، لاسيما بعد أن أطلقت علامتها الخاصة ميسيكا باريس، التي تشكل حاليا الخيار الأول لنجمات هوليوود والعالم. صممت أول مجموعة لها في عام 2005 ولاقت رواجــا كبيرا نظرا لأنها عصرية وحديثة وتحاكي ذوق الشباب. وعلى هذه الخطى سارت فاليري طيلة مسيرتها المهنية.

