هل تزيل بيكربونات الصوديوم بقع الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم المعروفة أيضًا باسم صودا الخبز في وصفات المعجنات والحلويات، والمساعدة في إزالة الروائح الكريهة وتنظيف الأسطح المختلفة.

ويستخدم البعض أيضًا هذا المسحوق المعجزة لتبييض الأسنان وعلاج حرقة المعدة وحتى تخفيف حكة الجلد، لكن هل تزيل بيكربونات الصوديوم البقع؟

بيكربونات الصوديوم هي مركب كيميائي له الصيغة NaHCO₃، وهناك العديد من نصائح التنظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع وصف صودا الخبز كمنتج شامل لإزالة الروائح الكريهة وتنظيف الأسطح المتسخة، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

هل تزيل بيكربونات الصوديوم البقع؟

إذا كانت ربة المنزل تجد صعوبة في إزالة البقع، سواء كان ذلك على الملابس أو على الأسطح المختلفة، فإن بيكربونات الصوديوم يمكن أن تكون الحل المثالي. ويمكنك صنع عجينة باستخدام مزيج من بيكربونات الصوديوم والماء، يمكن أن تساعد في التخلص من أصعب البقع.

ولصنع العجينة، اخلطي نسبة 2 إلى 1 من صودا الخبز مع الماء الدافئ في وعاء صغير، و افركي المعجونة على البقعة واتركيها لبعض الوقت لتتغلغل داخل القماش، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد في الغسالة.

أما إذا كانت البقعة على السجادة أو سطح لا يمكن غسله في الغسالة، اصنعي عجينة من الخل الأبيض وصودا الخبز وافركها على البقعة، ثم اتركيها طوال الليل وأزيلي العجينة في اليوم التالي، ويمكنك تكرار هذه الطريقة إذا كانت بقعة لا تزال موجودة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.