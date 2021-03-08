وضعيات تساعد على تخفيف الأعراض المؤلمة لانتفاخ المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف انتفاخ المعدة بأنه حالة يمكن أن تظهر من العدم ولها القدرة على التأثير سلبا على حياتنا. ولحسن الحظ، هناك طرق مجرّبة لتخفيف الأعراض المؤلمة والقضاء التام على الانتفاخ.

ويحدث انتفاخ المعدة بعد تناول وجبة لذيذة إلى حد ما، أو تناول الكثير من الطعام. وغالبا ما تهدأ أعراض الانتفاخ في وقتها ولا تكون مدعاة للقلق. ومع ذلك، إذا كانت الأعراض لا تطاق أو كنت تبحث عن علاج سريع للتخلص من الانتفاخ، فهناك بعض الطرق التي أثبتت جدواها، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتابعت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Pain Research & Management، زهاء 25 مراهقا يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، ووجدت أن جلسة يوغا تعليمية لمدة ساعة واحدة تليها أربعة أسابيع من التدريب المنزلي، قللت من أعراضهم وألمهم.

ولاحظ الباحثون أن المشاركين اختبروا هذه الفائدة من خلال 10 دقائق فقط من اليوجا يوميا على مدار الدراسة.

وقد يكمن الرابط بين اليوجا وتخفيف الانتفاخ في قدرة الأول على معالجة التوتر.

ويمكن أن يتداخل الإجهاد مع عملية الهضم مع اليوجا، ما يساعد على خلق حالة من الهدوء والاسترخاء.

وضعية الانحناء إلى الأمام

اجلس على الأرض مع فرد رجليك أمامك. وحافظ على استقامة ظهرك وانحنِ إلى الأمام ببطء وانزل جذعك نحو ركبتيك بقدر ما تستطيع بشكل مريح.

ابق في هذا الوضع لمدة خمسة إلى عشرة أنفاس عميقة.

وضعية القلب المفتوح

اجلس على كعب قدميك وانحنِ للخلف، وضع راحتي يديك خلفك بحوالي ثماني بوصات، مع توجيه أطراف أصابعك بعيدا عنك.

اضغط على يديك على الأرض، ارفع صدرك وقوس ظهرك. واحتفظ بخمسة أنفاس قبل العودة إلى وضع البداية.

وضعية القطة

ضع يديك وركبتيك على الأرض، وحافظ على ظهرك مستويا وعضلات البطن مشدودة. واحن عمودك الفقري لأعلى في "وضع القط". استنشق، وارفع رأسك وقوّس ظهرك.

الكلب المتجه لأسفل

قف مع مباعدة قدميك بعرض الورك.

حافظ على استقامة ظهرك وانحن للأمام حتى تصل يديك إلى الأرض. ضع راحة يدك على الأرض واستمر في التنفس من خمسة إلى عشرة أنفاس.

طرق أخرى لتخفيف الانتفاخ

قالت كلية الطب الجامعية في تايوان إن الزنجبيل أظهر أيضا أنه يساعد في تقليل علامات الانتفاخ.

وينصح NHS بتخفيف أي ضغوط في حياتك للمساعدة في تخفيف أي مشاكل في البطن. ويمكن للقلق أن "يخلّ بالتوازن الدقيق للهضم".

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إرشادات بسيطة لتجنب مشاكل البطن، مثل:

• خذ الوقت الكافي لتناول الطعام ببطء.

• تقليل الحصص في أوقات الوجبات.

• لا تفوّت وجبات الطعام.

• تجنّب تناول وجبة دسمة قبل النوم بثلاث ساعات.

• اشرب الكثير من الماء.