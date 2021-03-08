جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة 2021 بمقطع فيديو ثلاثي الأبعاد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا يتعد مدته ثوان، يضم عشرات الإنجازات التي تحققها المرأة بين الثانية والأخرى، ومهن اقتحمتها بعدما كانت حكرا على الرجال فقط، وأثبتت جدارتها بها، وتفوقت عليهم، هكذا احتفل موقع البحث الشهير«جوجل»، باليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن اليوم 8 مارس، والذي خصص للمرأة على مستوى العالم كل عام.

جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة 2021 بنماذج للسيدات الملهمات

استعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد، نماذج للسيدات الملهمات من حول العالم، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

نماذج عدة وشخصيات ناجحة عرضها مقطع الفيديو من خلال شخصيات كرتونية لعدد من السيدات في مختلف المجالات، كالطبيبة والقاضية والمصورة والرسامة والمخرجة والعالمة والمطربة والأديبة.

يضم الفيديو رسوم متحركة بمختلف الشخصيات بمجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، ويرجع أصولها لفنانين من مدينتي أوسلو ولندن، وهما جولي ويلكنسون، وجويان هورسكروف.

والرسوم المتحركة لرسامي الرسوم المتحركة الموجودين في زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK.

أسباب اختيار 8 مارس اليوم العالمي للمرأة

أكثر من حدث ومناسبة، كانت الأسباب الحقيقية وراء اعتماد 8 مارس، من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يعود إلى الظروف المعيشية القاسية التي عاشتها عدد من عاملات النسيج في نيويورك، بسبب عملهن لساعات طويلة مع ظروف غير إنسانية في العمل، إضافة إلى عدم مساواتهن في الأجور مع زملائهن الرجال.

احتجاجات عدة شهدها يوم 8 مارس عام 1847، من قبل السيدات، وصل حد الإضراب، احتجاجا على تدني الأجور.

مع التزام السيدات بمتطلباتهن وجدن قمعا شرسا من قبل قوات الشرطة، التي أطلقت عليهن النار.

وكان الحريق الهائل الذي حدث في عام 1911، Triangle Shirtwaist، بمثابة الشرارة التي حركت المرأة بشكل كبير للمطالبة بحقوقها، في نيويورك، وأسفر عن مصرع نحو 100 سيدة من الصناع المهرة في المشغل.