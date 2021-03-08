مصممة أزياء روسية تحكي تجربتها الناجحة في مصر: قلبي هنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت مصممة الأزياء الروسية فيراز ولوتاريفا، عن تجربتها الناجحة في مصر، قائلة إنها عاصرت فترة سقوط الاتحاد السوفيتي، وتفككه، حيث كانت تبلغ وقتها 12 عاما، وصاحبت هذه الفترة صعوبة في العمل، لذا كان لابد من التفكير للتكيف مع الوضع الجديد، «مكنش فيه لبس في المحلات ولا أكل».

وأضافت «ولوتاريفا»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنها قررت تعلم الخياطة رغم عدم موافقة أهلها، ولكن جدها ساعدها في الحصول على ماكينة للخياطة، «قالي خديها وهشوف هتعملي إيه».

وعن زيارتها لمصر قالت: «أنا كنت بعرف مصر من كتب التاريخ في المدرسة، ورسمنا في الكلية حاجات فرعونية، وأول مرة أنزل فيها مصر مكنتش قادرة أنساها لما سافرت روسيا تاني، الناس كانت وحشاني، كنت فاكرة إن المصريين كدة بيعملوا بس عشان قدام السياحة».

وتابعت: «المصري عايش بطبيعته، كنت فاكرة في الأول إن الحكاية دي وراها حاجة، بس طلع دي فعلا الحقيقة، ورجعت مصر تاني بعد سنة من زيارتي الأولى، لأن السنة دي مكنتش قادرة أعيش في روسيا خالص، وفاكرة جزء جزء فيها، كنت بردانة ومش مبسوطة، كان قلبي في مصر، وقاعدة فيها 18 سنة».

وسردت أحد المواقف التي حدثت لها بعد زيارتها لمصر: «جوزي تعب مرة واحدة، لأنه منمش 12 ساعة، فخبطت على جارتي وهي حامل، مكنتش عارفة أقولها إيه، بس فهمت أنه تعبان ولازم ننقله المستشفى، وبالفعل نقلناه».