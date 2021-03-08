في اليوم العالمي للمرأة.. ميار شريف لـ«هن»: أسعى لأكون بين أفضل 50 لاعبة بالعالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجازات عديدة حقتتها في سن صغير، جذبت الأنظار إليها بنجاحتها العالمية الكثيرة حتى أطلق عليها «فتاة مصر الذهبية»، بعدما وصلت إلى مكانة دولية في رياضة التنس لم تصل إليها أي لاعبة مصرية، لتحجز لنفسها مكانًا وسط الكبار، وتخوض غمار المنافسة الأفضل في تلك اللعبة.

بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمرآة، والذي تقام في 8 مارس من كل عام، تعمل لاعبة التنس الدولية ميار شريف والتي تعد أول مصرية أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، لتسطر نجاحًا جديدًا يضع في سجّل بطولاتها، إذ تشارك في بطولة «Abierto de Guadalajara»، والتي تقام في المكسيك حاليًا.

لاعبة التنس: سافرت أكثر من 15 دولة أوروبية

خاضت البطلة الرياضية العديد من البطولات في الدول الأوروبية، وسافرت أكثر من 15 دولة أوروبية: «أنا تقريبا سافرت أوروبا كلها، فرنسا وإيطاليا والتشيك وأنجلترا وألمانيا وتركيا، أمريكا، المكسيك وجنوب إفريقيا، وتونس والإمارات وقطر، بوتسوانا وكينيا ونيجيريا».

ميار: أحببت التنس منذ صغري وبدأت اللعبة في سن السادسة

مسيرة «ميارة» الرياضية لم تكن تخلو من العقبات، ولكن إيمانها بحلمها لم يمنعها من عبور أي عقبات، حيث تروي لـ«هُن»، أنها أحبت لبعة التنس منذ صغرها، إذ كانت تتابع مبارياتها التي تقام في أوروبا، وليبدأ تعلقها باللعبة، وتبدأ في ممارستها وهي في سن الـ6 من عمرها، ومع تلك البداية لم تستطع التخلي عن تلك الرياضة.

أصعب الأوقات التي عاشتها «ميار»، كانت خلال أزمة اتحاد التنس، والتي على أثرها توقف نشاط اللعبة لعام كامل، والتي لجأ لعدد من اللاعبين لرفع دعاوي قضائية لاستمرار النشاط: «الحمد لله وكسبنها في أول درجة، الفترة دي صعبة جدا، مقدرش أبعد عن التنس أبدا».

لاعبة التنس: أحلم بالوصول لقائمة أفضل 50 في العالم

أحلام وطموحات «فتاة مصر الذهبية»، لم تكن بعيدة عن لعبة التنس، حيث تسعى لأن تكون بطلة رياضية متميزة في التنس، وأن تكون ضمن أفضل اللاعبات في العالم: «أحلامى تدريجيا أول حاجة دخول قائمة أفضل 100 حول العالم، وبوصولي لتلك المرحلة أطمح لدخول قائمة الـ50 الأفضل في العالم».

«الاجتهاد الدائم».. تلك هي رسالة ميار شريف إلى كل فتاة وسيدة مصرية لتحقيق أحلامهم، فلا يسمحوا لأي شيء يشغلهم أو يمنعهم عن تحقيق أمنياتهم وطموحاتهم، ففي سبيل ما وصلت إليه ضحت بالكثير: «أنا عشان أحقق حلمي حرمت نفسي من حاجات كثير، زي التزام صارم في النوم والأكل وتنفيذ تعليمات المدرب والتدريبات المستمرة دائما في كل وقت حتى في المنزل».