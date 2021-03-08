في اليوم العالمي للمرأة.. رواد السوشيال يطلقون هاشتاج «الست مكانها المطبخ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الست مكانها المطبخ»، جملة تطارد السيدات طوال الوقت، حينما ينجحون في شئ ما أو يحققون إنجازات عديدة، أو حينما تنافس الرجال على وتقف جنبًا إلى جنب أمامه وتتفوق عليه تجدهم يعلقون عليها ويحقرون من شأنها بتلك العبارة، ويمكن أن يتطرق الأمر للسخرية ومن ثم إطلاق الكوميكسات العديدة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في العام الماضي في شهر المرأة خلال يومها العالمي ويومها المصري، إذ انطلقت العديد من الصور والفيديوهات التي تدعم هذه المقولة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا هاشتاج «الست مكانها المطبخ»، حتى لا تنشغل عن التعبير عن آرائها والتفكير في مستقبلها وإحراز الإنجازات، كمقطع الفيديو الشهير الذي حقق نسب مشاهدة بالملايين لفتاة وهي ترتدي ملابس رياضية لإحدى الأندية وتحاول الإجابة عن بعض الأسئلة الرياضية، حتى تلقت التعليقات من الشباب، «مكانك المطبخ».

ومع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم 8 مارس، عاد رواد السوشيال إلى تفعيل هاشتاج «الست مكانها المطبخ»، دون الالتفات للمكاسب التي حققتها المرأة، في جميع أنحاء العالم، إذ بدأوا في كتابة الجمل المختلفة بأنه ليس لها مكان سوى المنزل وتحديدًا داخل المطبخ.

المرأة اقتحمت المجالات المختلفة وتفوقت على الرجل

رفضت السيدات تلك الشعارات واللافتات التي يطلقها بعض الرجال، ويحاولن إثبات أنهن قادرات على تحقيق الصعاب، فنجد المرأة تفوقت في المجال الرياضي من خلال تحكيم المباريات التي يكون أفرادها رجال ويكونوا مضطرين على الاستماع إلى أحاديثها، ونجدها تعمل في المهام والحرف الخطرة كأعمال النقاشة والحدادة والسباكة والخراطة.

أراء السيدات بعد هاشتاج الست مكانها المطبخ

وكان من أبرز تعليقات السيدات على الهاشتاج الذي دشنه مجموعة من الرجال العام الماضي، وعادوا في تداوله من جديد، «تبقى مرتبة على الدفعة ودكتورة عليه في السيكشن ورئيسة قسم في الجامعة ومديرة عليه في الشغل وحاصلة على مراكز أولى في الرياضة عالميًا ومربياه ومكبراه وفي الآخر يقول الست مكانها في المطبخ على أساس الإهانة، طيب ما الست مكانها في المطبخ والمدرسة والشركة والمصنع والوزارة ومكانها في كل مكان وعرفت تدير كل حاجة، حد يطول يبقى مكانه في المطبخ، مفيش عيب أو مشكلة في المطبخ العيب اللي بجد إنك تبقى عايش عالة على غيرك هي اللي تعملك الأكل وكل حاجة لحياتك».