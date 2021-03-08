ارتفاع الكوليسترول في الدم.. الأعراض والأسباب والعلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع الكوليسترول بالدم له العديد من المخاطر، فبجانب زيادة فرصة الإصابة بنوبات قلبية، فهو أيضا يقلل من كفاءة الجسم ويؤدي لآلام الصدر وصعوبة التنفس، ولكن ما هي أعراض وأسباب زيادة معدل الكوليسترول في الدم، وكيف نتجنبها وما هي الأطعمة التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول؟ وما هو الكوليسترول في الأساس؟

تجيب «هُن» على هذه الأسئلة.

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم، يحتاجها الجسم لبناء الخلايا السليمة، لكن مستوياته المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للترسبات الدهنية أن تتطور في الأوعية الدموية مما يسبب صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين ويمكن أن تنفجر هذه الترسبات فجأة مسببه نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

وفقًا لموقع «Healthline»، فبعض المؤشرات قد تكون:

آلام الصدر أو الغثيان أو ضيق التنفس أو التعب الشديد أو آلام في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر، ولكن في أغلب الحالات لا يُظهر ارتفاع الكوليسترول أعراضا، بل يتسبب في أحداث مفاجئة مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذلك فالطريقة المثلى والأساسية والصحيحة لمعرفة معدل الكوليسترول في الدم هي إجراء اختبار الدم بشكل متكرر.

أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا، ولكنه غالبا ما يكون بسبب عادات خاطئة على مر الأعوام مثل النظام الغائي الخاطئ أو عدم ممارسة الرياضة أو عدم الاطمئنان على الصحة العامة بشكل دوري.

عوامل تساعد في زيادة معدل الكوليسترول في الدم

وتزيد من خطر الإصابة به طبقًا لموقع «mayoclinic»:

-التدخين؛ لأنه يدمر جدران الأوعية الدموية ويجعلها أكثر عرضة لتراكم الرواسب الدهنية.

-زيادة العمر؛ بسبب تغير كيميا الجسم وزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم.

-مرض السكر؛ لأن ارتفاع السكر في الدم يساعد على ارتفاع مستويات الكوليسترول.

-قلة ممارسة الرياضة.

-السمنة.

نصائح لتجنب ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم:

كما نشرت دراسة عربية سعودية في عام 2006

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-الحد من تناول اللحوم الحمراء.

-نزع الجلود والدهون من اللحوم قبل أكلها.

-شراء منتجات قليلة الدسم او خالية الدسم حتى في الألبان.

-تجنب الطهي بالدهون الحيوانية والاستعاضة عن ذلك بالزيوت الطبيعية.

-تجنب الأطعمة المقلية والوجبات سريعة التحضير.

-الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم

-الثوم، فكما أثبتت العديد من الدراسات، فالثوم يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول بمعدل 12%.

-زيت الزيتون، حيث إنه يعمل على خفض معدل الكوليسترول ويمنع ترسب الدهون على الشرايين، ويقلل نسبة الإصابة بالأزمات القلبية وتصلب الشرايين ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي من التلف الذي تسببه الأيونات مفرطة النشاط الناتجة عن تحلل الأكسجين ضمن تركيبه.

-الألياف الموجودة في الخضروات والفاكهة.