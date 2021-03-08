هل تعاني من آلام العظام بدون سبب واضح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

قد يعاني البعض من وجود آلام متفرقة في العظام، وذلك نتيجة أداء بعض التمارين الرياضية المكثفة أو بذل جهد شاق، وحينها يصاحب ألم العظام، تشنج عضلي، وتعب عام في الجسم، وهمدان، ولكن ينتهي ذلك التعب بعد يومين على الأكثر، لكن عند يحدث آلام العظام بدون سبب واضح، فهذا يدل على وجود حالات طبية مختلفة.

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