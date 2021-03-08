فرجينيا هاني تمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشارك المصرية فرجينيا هاني في مسابقة ملكة جمال العالم، المقرر انطلاقها من 14- 27 مارس الجاري في دولة تايلاند، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وفاعليات بداية المسابقة، حيث تدخل ممثلة مصر في منافسة شرسة مع 60 مشتركة أخرى من 60 دولة مختلفة.

واستطاعت فرجينيا الوصول إلى مراكز متقدمة للغاية خلال تصفيات مسابقة «Miss egypt» إلى أن حققت لقب المسابقة، حيث توجت كملكة جمال مصر عالميا «Miss egypt grand international»، حيث خاضت عدة تصفيات وصلت لـ 350 متسابقة حتى وقع الاختيار على 20 متنافسة وسط تنافس قوى استمر لمدة شهرين.

وخلال مشوار التتويج بملكة جمال مصر، كان لزاما عليها تحقيق نتائج مميزة فى 3 مسابقات مختلفة يتم تقييم نتائج جميع المشاركين فى المسابقات الثلاثة ليتم اختيار ملكة جمال مصر، حيث نجحت فيرجينيا فى الفوز بمسابقة «miss elegant» محققة المركز الأول، والمركز الثانى بمسابقة «Miss talent»، والدخول ضمن أفضل 5 متنافسات بمسابقة «Miss fitness».

وحرصت فرجينيا منذ صغرها على التوجه إلى برامج التبادل الثقافى للطلاب «exchange»، حيث كانت تحب دائما أن تمثل مصر فى المانيا وتتحدث عن العادات والتقاليد المصرية هناك، وتصحح لهم أى مفاهيم مغلوطة، ما كان يمنحها حافز إضافى لمواصلة مشوارها، وتحقيق حلمها فى تمثيل الفتاة المصرية.

وحققت صاحبة الـ20 عامًا، إنجازات عديدة فى المسابقات الدولية، لترفع علم مصر عاليا، وهو ما جعلها تشعر بمسؤلية أكبر تجاه بلدها، كما كان لفرجينيا مشاركات عديدة ضمن مبادرات وفاعليات وزارة الهجرة من أهمهم مبادرة اتكلم عربي، وتوجهت للصاعقة المصرية رفقة وزيرة الهجرة و«بيج رامي»، في شهر فبراير الماضي.