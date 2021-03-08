البرنامج الرئاسي لصحة المرأة: 25 ألف إصابة بسرطان الثدي سنويا في مصر

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفّر 5000 وحدة لمتابعة صحة السيدات بالقرب من منازل السيدات، مبينًا أن الحملة عملت على إيجاد برنامج مبكر لعلاج سرطان الثدي في مصر.

علاج سرطان المرأة على نفقة الدولة

وأضاف «عبد العظيم» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن كل شيء خاص بعلاج المرأة سيكون على نفقة الدولة، مع توفير الأدوية الخاصة بعلاج سرطان الثدي رغم تكلفتها الكبيرة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أفضل خطوط علاجية في العالم توازي ما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الحملة في مستشفيات الأورام قبل نهاية العام الجاري من أجل محاربة سرطان الثدي.

مصر تعمل على تطوير منظومة علاج سرطان الثدي

وأوضح رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، أن المجهود منصب في مصر لتطوير منظومة علاج سرطان الثدي وتحليل الأنسجة والتشخيص من أجل معالجة السيدات المصرية اللاتي تعانين من هذا المرض.

معدل الإصابة 50 حالة لكل 100 ألف أنثى في مصر

وتابع، أن معدل الإصابة بسرطان الثدي يبلغ 50 حالة لكل 100 ألف أنثى في مصر، ويوجد 25 ألف إصابة بشكل سنوي في الوقت الذي تكون الإصابات في بريطانيا 100 حالة لكل 100 ألف شخص أما الصين فتكون الإصابة 25 حالة لكل 100 ألف شخص.

المراكز الصحية لديها خبرة في التعامل مع السيدات لتشخيص المرض

وأشار، إلى أن المراكز الصحية لديها خبرة في التعامل مع السيدات لتشخيص المرض وإدخال البيانات الخاصة بكل مريضة مع توفير علاج لهن في أسرع وقت، رغم أن العلاج أمر مركب يتدخل فيه أكثر من طبيب ما بين جراح ومعالج بالكيمياء.