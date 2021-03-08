مشاعل الشحى تتعرض لوعكة صحية: جالها نزيف في العمود الفقري و«العيدان» تدعو لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مجمعة للإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، من داخل المستشفى، والآخرى لها أثناء زفافها، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، بسبب تعرضها لنزيف داخلي في العمود الفقري.

مي العيدان اطالب متابعيها بالدعاء لمشاعل الشحي

وطالبت الإعلامية الكويتية من متابعيها بالدعاء للإعلامية الإماراتية، وأرفقت تعليقًا عبر حسابها الرسمي قالت خلاله: «مشاعل الشحي تجري عملية لايقاف نزيف بالعمود الفقري سلامات والله يشافي كل مريض».

مشاعل الشحي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكانت شاركت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحى، صورة لها من داخل المستشفى عقب خضوعها لعملية جراحية، ويرافقها بها زوجها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «الحمدالله طلعت من العملية، سويت عمليتين، لأن كان فيني نزيف داخلي فـ العمود الفقري، والله انعم علي عمر جديد أعيشه، والمرحلة الجاية، راح ابتدئ بـ العلاج الطبيعي، ادعولي علشان أقدر أمشي».

الإعلامية الإماراتية تتغزل في زوجها: اختاري راجل

وفي ذات السياق، تغزلت الإعلامية الإماراتية، في زوجها، خلال «استوري» عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، إذ قالت: «راح يحبك بدون ماكياج وبدون ما تحاولين تبينين له إنك حلوة، بيشوفك أحلى بنمت راح يحبك وانتي مريضة وتعبانة وعيونك ذبلت وشعرك كشه، راح يصونك بغيابك وبدل ما يخليك تغارين منهم راح يخلي كل الناس يغارون منك، انتي بس اختاري الشخص الصح واختاري راجل»