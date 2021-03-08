جمعية تنظيم الأسرة بقنا: «فيه ستات فاكرة إنها بتملك الرجالة بالخلفة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الدكتورة سميرة إبراهيم، مسؤولة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فرع قنا، والتي تعمل ضمن مشروع «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة عند السيدات وخاصة فى جنوب الصعيد، مثل تفضيل الولد على البنت، الولد عزوة ، ربط الزوج بالأبناء، قائلة: «أغلبية الستات فاكرة إن كثرة إنجابها للولاد يعنى امتلاكها للرجل».

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»: «فيه سيدات ممكن الواحدة تجيب 5 بنات وتفضل تخلف حتى ترزق بالولد»، مشيرة إلى أن المثقفة المجتمعية التى تكون في نفس المنطقة تذهب إليهن وتزورهن أكثر من مرة على مدار العام، مشيرة إلى أن الرائدات الريفيات يحرصن على تكوين علاقة مع السيدة المستهدفة، والتعرف على سبب المشكلة الرئيسى، حتى تصحح لها المفاهيم الاجتماعية والدينية الموجودة لدى الأسرة.

وأشارت مسؤولة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إلى أنه يتم تنظيم حملات طرق أبواب ضمن مشروع «2 كفاية» إلى جانب توفير القوافل الطبية المجانية، بمعظم قرى قنا، وتنظيم ندوات توعوية فى القرى الأكثر فقرا للسيدات المستفيدات من دعم تكافل، مؤكدا أنهم يستجيبون، وتم تحويل عدد كبير منهم للعيادات .

سيدات فى عمر الثلاثين أنجبن 8 أولاد

ولفتت إلى أن هناك سيدات فى عمر الثلاثين أنجبن 8 أولاد، و6 أولاد، مشيرة إلى أنه يتم تحويل السيدات الراغبات فى تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة لأخذ وسيلة منع الحمل بالمجان والمتابعة الشهرية مع أطباء متخصصين.

تقديم رسائل للمستفيدات عن الصحة الإنجابية والمعتقدات الخاطئة

وأوضحت أن هناك نحو 20 متطوعة يعملن معها فى حملات طرق الأبواب، وتقديم رسائل للمستفيدات عن الصحة الإنجابية والمعتقدات والمفاهيم الخاطئة، قائلة: «فيه ستات فاكرين اللولب بيسرح في الجسم، ويعوم فى البطن والحقن تعمل مياه تحت الجلد»، وغيرها من المعتقدات الخاطئة، مؤكدة أن هناك الكثيرين يستجيبون لمعلوماتنا وللحملة.