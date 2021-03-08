جمال الشاعر: الراجل في لحظة غبية بيفتكر أنه يستاهل واحدة أفضل من مراته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الإعلامي جمال الشاعر، أن الرجل أحيانا تمر عليه لحظة، يوهم فيها نفسه أنه كان يستحق أمرآة أفضل من زوجته، واصفا تلك اللحظة بـ «الغبية»، قائلا: «في تلك اللحظة الغبية، يفكر الرجل أنه كان يستحق أحسن من كدة، لأنه كافح وتعب».

وأضاف «الشاعر»، خلال لقائه مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أنه في عالم العلوم والكيمياء، هناك دائمًا عنصر كيميائي، حين يدخل على أي معادلة «بيشقلبها»، حيث يساعد على تحقيق التفاعل وزيادته بين عناصر تلك المعادلة الكيمائية، ونفس الأمر ينطبق على حال الزوج والزوجة، اللذين يعيشا حياة مستقر وهادئة وسعيدة، حتى يظهر ذلك العنصر، الذي عادة ما يكون امرأة آخرى، تنضم لمشهد حياة هذا الرجل وزوجته، فتتغير حياتهم.

الظروف الصعبة ساهمت في زيادة نسب الطلاق

ونبّه الإعلامي، إلى أنه لا يجب أن نغفل الظروف القهرية والاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها عدد ليس بالقليل من الأسر المصرية، لافتا إلى أنه في ظل تلك الظروف، بالتأكيد لن تستقيم الحياة الزوجية، كما نعتقد، كاشفا عن أن تلك الظروف الصعبة ساهمت في زيادة نسب الطلاق بالمجتمع المصري في الفترة الماضية.

وتابع: «بلاش ندفن راسنا في الرمل، ونفتكر إن العلاقة الزوجية، بين الرجل والمرأة ليست مستقيمة، بسبب رغبة الرجل في الارتباط بأخرى»، موضحا أن الفترة التي عمل بها كمقدم لبرنامج «بين الناس»، جعلته يطلع على الكثير من تلك الظروف الاقتصادية، التي تعيش فيها الأسر المصرية، حيث تعاني حالة من الإرهاق المادي الشديد.

تركيبة الرجل تختلف عن تركيبة المرأة

وأوضح أنه لا يوافق على اتهام المرأة للرجل بالأنانية، مشيرا إلى أن تلك النظرة تكون في عيون المرأة فقط، فالرجل شخص مكافح جدا على مستوى الحياة، حتى يستطيع أن ينفق على أسرته، منبها أن تركيبة الرجل تختلف عن تركيبة المرأة، حيث يشعر دائما أنه مسؤول عن هذه العائلة، على مستوى توفير متطلبات الحياة، لزوجته وأسرته كاملا.