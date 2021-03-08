الامارات | راكب «عدواني» يجبر طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً

شكرا لقرائتكم خبر عن راكب «عدواني» يجبر طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون بلغار، أول من أمس، إن طائرة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطرارياً في مطار صوفيا، يوم الجمعة الماضي، بسبب سلوك أحد الركاب.

وذكر المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية، إيفيلو أنجيلوف، أن راكباً هندياً بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع، إذ تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران، ودفع سلوكه العدواني قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا.

ونُقل الرجل من الطائرة، ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر، وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.

وأضاف أنجيلوف للصحافيين: «نحقق في تصرفاته ودوافعه، لا يوجد تفسير معقول لسلوكه».

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