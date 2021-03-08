الامارات | رفع عَلَم تتوسطه عين عملاقة في جنيف للتذكير بتغيّر المناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع عَلَم تتوسطه عين عملاقة في جنيف للتذكير بتغيّر المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع نشطاء المناخ عَلَماً أبعاده 20 × 30 متراً تتوسطه عين عملاقة في ميدان بجنيف. وذكر المنظمون أن صورة العين تتكون من 13 ألفاً و250 صورة شخصية ورسائل من أشخاص من أكثر من 190 دولة.

ومن خلال الرسالة «نحن نراقبكم»، يرغب المنظمون في تذكير السياسيين بأن التزامهم بالسياسات الصديقة للمناخ تخضع للمراقبة عن كثب. ورفع العَلَم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ عام 2019 في مدريد وفي أحداث أخرى.

ويسعى العديد من المنظمات وكثير من النشطاء في مجال المناخ إلى لفت الأنظار إلى الاحتباس الحراري وقضايا التغير المناخي، لاسيما في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد، وانصراف كل الانتباه إلى مواجهة الجائحة.

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