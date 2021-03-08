الامارات | طائرة مسيّرة بحجم النحلة.. ترفرف 500 مرة في الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مسيّرة بحجم النحلة.. ترفرف 500 مرة في الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة طائرة مسيّرة بحجم النحلة، تتميز بكفاءة عالية في الطيران، وتستطيع القيام بمناورات جوية.

وقال الباحث، كيفين تشن، من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، إن الطائرة الجديدة تعمل بمحرك مرن يتيح لها الطيران لفترات طويلة، ويأمل أن يتم توظيف هذه الروبوتات الطائرة يوماً ما في القيام بمهام لمساعدة البشر.

وتعمل الطائرة الجديدة بمحرك مرن مصنوع من أسطوانات مطاطية مغلقة بأنابيب متناهية الصغر مصنوعة من الكربون، وعندما تتدفق الطاقة عبر الأنابيب الصغيرة، فإنها تولّد كهرباء تكفي لتشغيل أجنحة الطائرة ودفعها للتحليق.

وأضاف تشن أن أجنحة الطائرة يمكنها الرفرفة قرابة 500 مرة في الثانية الواحدة، ما يكسب الطائرة مرونة الحشرات في الطيران.

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