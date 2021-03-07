ماذا تفعل إذا أصبت بالفيروس قبل موعد تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي يتلقى فيه معظم سكان دول العالم خلال هذه الفترة لقاح كورونا، يدور في أذهان الكثيرين مخاوف بشأن الإجراءات وماذا سيحدث إذا كان الشخص المقدم على تلقي اللقاح أصيب بالفعل بالفيروس، لتظهر عليه أعراض فيروس كورونا، مثل السعال المستمر والحرارة العالية إضافة إلى فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

ووفقًا لموقع express نصحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا من يعانون من تلك الأعراض والمرضى بالانتظار، حتى يتعافوا للحصول على اللقاح.

وتشدد الهيئة "يجب ألا تحضر موعدًا للقاح إذا كنت تعزل نفسك بنفسك أو تنتظر اختبار كورونا أو إذا كنت غير متأكد من لياقتك البدنية وبصحة جيدة".

-أصبت بكورونا هل ما زلت بحاجة إلى أن أتلقى اللقاح؟

قالت مراكز الحماية من الأمراض إنه يجب الحصول على التطعيم بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالفعل بكورونا، وذلك لأن الخبراء غير متأكدين من المدة التي تستمر فيها مناعة الجسم بعد الإصابة بالفيروس.

-حتى بعد الشفاء التام من كورونا هناك إمكانية لعودة العدوى

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من COVID-19 يفوق بكثير أي فوائد للمناعة الطبيعية".

لهذا السبب، يشجع مركز السيطرة على الأمراض على أخذ لقاح كروونا، الذي لا يحتوي على الفيروس الحي، مما يعني أنك لا تصاب بالمرض.

-آثار جانبية نتيجة تلقي لقاح الفيروس التاجي

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "معظم الآثار الجانبية للقاح كورونا خفيفة ولا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع"، مشيرة إلى أن هناك خمسة آثار جانبية، لوحظت من قبل هيئة الصحة الوطنية، قد تصاب بها بعد التطعيم. وهذه هي:

-ذراع مؤلم حيث دخلت الإبرة

-الشعور بالتعب

-صداع

-الشعور بالألم

-الشعور بالمرض.