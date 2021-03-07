منها تصليح السيراميك وحفظ البروكلي.. 10 استخدامات مذهلة لـ البكينج صودا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن لربة المنزل الاستفادة من البيكينج صودا ليس في التنظيف فقط، ولكن هناك العديد من الاستخدامات المذهلة التي لا يعرف عنها الكثيرون، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- التخلص من تورم الساقين:

يساعد صودا الخبز على التخلص من تورم الساقين؛ كل ما عليك فعله هو مزج 1.5 ملعقة صغيرة منه مع كوب من الماء المغلي، ثم ضع الجوارب القطنية في هذا المحلول الدافئ واعصرها ثم ارتديها طوال الليل، وفي غضون 8 ساعات، سترى النتائج بالتأكيد.

2- عمل مقشر ضد الرؤوس السوداء:

تساعد صودا الخبز على تحييد درجة حموضة بشرتك، لذا ستبدأ في إنتاج كمية أقل من الزيت، وفي النهاية ستختفي الرؤوس السوداء.

لذلك قومي بخلط صودا الخبز والماء لتشكيل عجينة واغسلي وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام ثم ضعي معجون صودا الخبز على وجهك مع التركيز على مناطق الرؤوس السوداء، وبعدها دلكي المعجون على بشرتك واتركيه لمدة دقيقة، وفي النهاية اشطفي المعجون بالماء الدافئ واغسلي وجهك بالماء البارد لتضييق المسام.

3- إزالة البقع الصعبة:

لإزالة بقع العرق الصفراء، اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز و 4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين و 1 ملعقة صغيرة من المنظفات السائلة ثم ضعي الخليط على البقعة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

ويمكن إزالة بقع العشب والدم من الجينز بإذابة صودا الخبز في كمية قليلة من الماء الدافئ ثم افركي هذا الخليط على القماش باستخدام فرشاة واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعدها اغسلي واشطفي قطعة القماش.

4-يحفظ البروكلي المطبوخ باللون الأخضر الفاتح:

للحفاظ على البروكلي الأخضر الفاتح أثناء الطهي، أضف 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى المقلاة.

5- تصليح السيراميك المتصدع:

إذا قمت بخلط صودا الخبز والغراء، فستحصل على عجينة تتعامل بشكل رائع مع التشققات في البلاط وأسطح السيراميك الأخرى.

6- التخلص من البقع البيضاء على السبورة:

للتخلص من البقع البيضاء على السبورة، ستحتاج إلى فركها بإسفنجة مبللة بصودا الخبز.

7- إزالة المبيدات من الخضار والفواكه:

لإزالة المبيدات الحشرية والشمع من الفواكه والخضروات، ضعيها في محلول دافئ من صودا الخبز لمدة 15-20 دقيقة.

8- تليين النسيج:

ستصبح ملابسك أكثر نعومة إذا نقعتها في محلول صودا الخبز لمدة 24 ساعة قبل غسلها، وستحتاج إلى 1-1.5 ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة من الماء، وستلاحظ أن ملابسك أصبحت أكثر نظافة لأن صودا الخبز تضاعف من تأثير المنظف.

9- جعل نعال الأحذية بيضاء مرة أخرى:

امزج ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز وملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين وأخرى من الماء، ثم ضعي المزيج برفق على النعل بفرشاة صغيرة لتنظيفهما.

10- أخذ حمام الانتعاش بعد التمرين:

يمكن أن يخفف حمام صودا الخبز من آلام العضلات بعد التمرين الجيد، قومي بصب نصف عبوة من صودا الخبز في الماء المغلي وانتظري حتى يذوب، ثم أضفي هذا المحلول إلى الماء في حمامك، وسيساعدك النقع لمدة 20 دقيقة على الشعور بالاسترخاء وتنعيم بشرتك.