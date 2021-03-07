منها خفض ضغط الدم.. 9 فوائد صحية عند تناول ملعقة من الطحينة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الطحينة من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 والدهون غير المشبعة الأحادية، فضلا عن احتوائها على كمية كبيرة من البروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، والتقليل من السرطان.

في التقرير التالي، يستعرض"الخليج 365"، أبرز الفوائد الصحية للطحينة، وفقا لما أورده موقعا "healthline"، و"mindbodygreen".

- تحتوي على مضادات أكسدة تسمى قشور، والتي تساعد في منع تلف الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي التقليل من سرطان الرئة، والقولون.

- غنية بمضادات الأكسدة، ما تساهم في منع ظهور التجاعيد، وتعمل على ترطيب الوجه ونضارته.

- قد تحتوي بذور الطحينة على خصائص مضادة للجراثيم، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في التئام الجروح وخفض نسبة السكر في الدم.

- تساهم في خفض نسبة ضغط الدم بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية عنصر المغنيسيوم، كما أنها تلعب دورا هام في الحفاظ على صحة القلب.

- نظرا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السيسامين ومضادات الأكسدة الأخرى، قد تساهم في التخفيف من التهابات المفاصل والعظام.

- تحتوي أيضا على مركبات، وقد تحسن صحة الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الخرف والزهايمر.

- تلعب دورا مهما في تقوية صحة العظام، وذلك لما تحتويه من معادن مختلفة، مثل النحاس والفوسفور والكالسيوم، لأن هذه المعادن تعمل تحسين كثافة العظام، ومنع الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

- بفضل احتوائها على العديد من المركبات القوية، قد تساهم في حماية الكبد والكلى من التلف، لأن هذه الأعضاء مسؤولة عن إزالة السموم والفضلات من الجسم.

- تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الطحينة يوميا يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتعزيز نسبة الكوليسترول الجيد.