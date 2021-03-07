دينا الشربيني تشارك في حملة «شوف بعيني»: لازم نساعد غيرنا «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة دينا الشربيني في حملة «شوف بعيني»، التي أطلقت للتوعية بمشكلات وقضايا ضعف البصر خلال الآونة الماضية، التي تنفذها المؤسسة للعام الثاني على التوالي.

وظهرت «الشربيني» بصورتين بشكل مختلف، إذ ظهرت بصورة مغلوشة ومهزوزة غير واضح معالمها، والآخرى بشكلها بوضوح، من داخل سيارتها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورتين، تدعم من خلاله الحملة، قائلةً: «ازدواجية الرؤية هى نوع من أنواع ضعف البصر وهي رؤية الصورة مكررة مرتين وهي يمكن ان تصيب عين واحدة أو الاتنين و بشكل أفقي أو راسى، أسبابها قد تكون مشاكل في المخ أو العين أو العضلات أو الأعصاب».

وتابعت الفنانة خلال منشورها وحديثها عن الحملة، قائلةً: «ضعف البصر محتاج أكتر بكتير من شهر علشان نقدر نفهمه».

واختتمت الفنانة دينا الشربيني: «خلال حملة #شوف_بعيني كان هدفنا نساعدك تشوفوا الصور بعيونهم، لو تعرف حد عنده نوع من أنواع ضعف البصر، اسأله واعرف منه، وشوف إيه ممكن تقدمه أو أبسط حاجة أعرف إن احتياجاته مش مختلفة عن احتياجاتك بس الطريقة هي إللي مختلفة».

وكان شارك عدد من الفنانين صورهم بالشكل الذي يراه ذوو الإعاقة البصرية، من بينهم منى زكي، إنجى المقدم، سلمى أبوضيف، أكرم حسني، إياد نصار، هشام ماجد، أحمد فهمي.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأشهر الماضية، تداولت الأنباء حول انفصال الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني، عاطفيًا، حتى أكد مصدر مقرب بالفعل لـ«الوطن»، عن انفصالهما بعد سلسلة من الخلافات بينهما بسبب الغيرة الشديدة من «دينا».

وقبل أيام أعادت الفنانة دينا الشربيني، نشر صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، لمشهد من مسلسل زي الشمس، وهو لحظة اكتشافها خيانة شقيقتها وخطيبها، وعلقت على المشهد قائلة: «لما الخيانة تيجي من أقرب ناس».