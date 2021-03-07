شبيهة حورية فرغلي تعيد شخصية «روح» في «ساحرة الجنوب»: الناس اتخضوا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جسد هزيل وملامح وجه مرعبة يكسوها الدم تتحول بين الثانية والآخرى لواحدة من مصاصي الدماء، كونها واحدة ممن مُسهن الجن، حتى ظن الجميع بأنها «ملبوسة»، تُخيف من حولها بنظراتها ونبرة صوتها التي تختلف طوال الوقت، هكذا كانت شخصية «روح»، التي أدتها الفنانة حورية فرغلي، في مسلسل «ساحرة الجنوب»، تلك الشخصية التي سردت رواية من الواقع داخل المجتمع الصعيدي ومشاكل القرية والصراعات الإجتماعية بين العائلات والاتصال بعالم الجن والشياطين.

5 أعوام مضت على المسلسل، وعلى دور «روح»، التي تقوم عن طريق السحر بخلق العديد من المشاكل والتوترات بين أهالي القرية، وتحاول «روح» إثبات أنها غير ملعونة، حتي أعادت الشابة هبة محمد، صاحبة الـ29 عامًا، الشخصية من جديد من خلال جلسة تصوير، بالأزياء ذاتها وبالماكياج.

لفت نظرهم الشبه بيني وبين حورية فرغلي

هبة محمد، تحمل الجنسية التركية، نظرًا لكونها كانت متزوجة من شاب تركي، وأنجبت طفلا، وحاليًا تعيش معه في محافظة الإسكندرية، والتي روت كواليس جلسة تصوير شخصية روح، خلال حديثها لـ«هُن»، قائلةً: «كنت بطلع لايفات في الجروبات الخاصة بالبنات زي أي حد، ولفت نظرهم الشبه بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، كنت في الأول بحسهم بيأفوروا، ومبسمعش كلامهم، إلى أن شافتني الماكيرة بينو، وعرضت عليا نعمل حاجة عن الفنانة كنوع من استغلال الشبه، وخاصة دور«روح»، في مسلسل «ساحرة الجنوب».

وتابعت الشابة العشرينية: «الماكيرة قالتلي انتِ شبهها أوي، وعايزة اعمل معاكي حاجة وخاصة ساحرة الجنوب وانتي وشك بيعبر عن حركاتها وريأكشن الشخصية نفسه وصوتها لما بتتحول».

كانت عباية وطرحتين

وفيما يخص الاستعداد للشخصية، قالت هبة: «الموضوع مخدش تفاصيل كتيرة، كانت عباية وطرحتين وميك أب بسيط، علشان ميبقاش فيك، اصرت متحطش ميك أب غير الكحل واللينسزز هو اللي غير ملامح شكلي والتينت اللي حطيته في عيني علشان يبين الدم».

وعن ردود الأفعال قالت شبيهة حورية فرغلي: «اتفاجئت من الناس وكثير حطوا الصور على بروفايلاتهم وصور شخصية ومش مقتنعين أنها مش هي ولا ده جزء جديد من المسلسل».