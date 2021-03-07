طريقة تحضير دجاج الكانتون الصيني في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعتبر المطبخ الصيني من أكثر المطابخ العالمية شهرة، ولذلك أصبح الكثير من سكان دول العالم يفضلون الإقبال عليه وتناول وجباته، والتي كان من أشهرها دجاج الكانتون الصيني.

ويرصد «هُن» طريقة إعداد دجاج الكانتون الصيني في المنزل، وفقًا لما قدمت الشيف رانيا الجزار، خلال برنامجها «نص مشكل»، المذاع عبر قناة «CBC» لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير دجاج الكانتون الصيني

دجاج فيليه مكعبات

فلفل ألوان شرائح

جزر شرائح

خل

بصل

زيت

زبدة

دقيق

بابريكا

ملح

فلفل اسود

بهارات دجاج

صويا صوص

كاتشب

سكر

نشا

ماء

عصير طماطم

طريقة تحضير دجاج الكانتون الصيني

يتبل الدجاج ببهارات الدجاج والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم يقلب في الدقيق وبعدها يقلى في الزيت على النار.

يشوّح البصل في الزيت والزبدة على النار، ثم يضاف فلفل الألوان والجزر والصويا صوص ورشة سكر والكاتشب وعصير الطماطم.

ضيفي القليل من النشا في الماء، ثم يضاف للصوص ويضاف الدجاج ويقلب جيدًا، ثم يُقدم.