سناء منصور تشرح كيفية التخلص من «زفارة السمك» بـ 3 جنيهات: كأنه لحمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شرحت الإعلامية سناء منصور، كيفية التخلص من زفارة السمك عبر طريقة مختلفة، قبيل تجهيزه للقلي بالزيت، قائلة إنه بالنسبة للسمك المقلي فهناك تتبيلة معدة خصيصا للسمك وتباع بسعر 22 جنيها في الأسواق، في حين أنها عندما تصنع منزليا لا يتجاوز سعرها الـ3 جنيهات.

وأووضحت «منصور»، خلال تقديمها لبرنامجها «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه بصحبه الإعلامية شيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أنه للتخلص من رائحة الزفارة في السمك المقلي فيجب غسل السمك جيدا بالمياه والخل، يليه الاستعانة بملعقة واحده من الطحينة، ومعها يجري عصر ليمونة كاملة: «بيتساب في خلطة الطحينة والليمونة 10 دقائق، والسمك مبيبقاش فيه أي ريحة زفارة، كأنه لحمة أو فيليه».

وأوضحت أنه لتصنيع تتبيلة السمك فيجب الاستعانة بـ«ملعقة ملح كبيرة، ملعقة كمون كبيرة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كسبرة مجففة، ملعقة صغيرة ثوم بودرة»: «ساعة ما نبدأ في تجهيز السمك للقلي بناخد ملعقتين من الخلطة ونضيف عليهم معلقة خل وليمونة وثوم مدقوق وكسبرة خضراء، وأحطهم في الكبة وأضربهم مع بعض هيطلعلي خليط مفيش في الحياة أحلى منه».

وأكدت أنه يجب إضافة ملعقة كبيرة مع الدقيق الذي يتم فيه وضع السمك بعد غسله وتتبيله حتى يكون المنتج النهائي مقرمشا وله مذائق رائع: «لازم نص السمكة يبقى غرقان في الزيت، ويتقلب مرة واحدة، أبوس إيديكم ادعولي هتاكلوا صوابعكم ورا السمك ده، مقرمش ومستوى من جوة».