قدّمت الشيف نورهان ميشييل، طريقة عمل نقانق بدبس الرمان، من خلال برنامجها «حكاوي المشاوي»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير نقانق بدبس الرمان

نصف كيلو سجق

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ربع كوب دبس رمان

ملعقة صغيرة صلصة طماطم

صنوبر

زبدة

زيت كسبرة خضراء مفرومة

عصير نصف ليمونة

توست محمص بالثوم للتقديم

طريقة تحضير نقانق بدبس الرمان

يشوح الثوم في زبدة وزيت على النار.

يضاف السجق ويشوح جيدًا ثم تضاف الصلصة.

يضاف دبس الرمان ثم الصنوبر.

يضاف عصير الليمون والكسبرة.

يُقدم بالهنا مع التوست المحمص بالثوم.