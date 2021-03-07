دراسة: مصاب كورونا قد يعانى من أمراض نفسية وعقلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة «فرونيير أوف تكنولوجي»، أن نسبة كبيرة من متعافي كورونا «كوفيد-19» المستجد، يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية وعصبية وإدراكية.

وأكد مجموعة من العلماء بجامعة أوكسفورد بروكس، أنه على المدى القصير عانى 95% من مرضى كورونا المستقرين من اضطراب ما بعد الصدمة، في الوقت نفسه عانى 17 إلى 42% من المرضى من اضطرابات عاطفية مثل الاكتئاب، وفق الصحيفة.

وأشارت، إلى أن هناك مجموعة من الاضطرابات المعرفية قصيرة المدى الرئيسية وهي عبارة عن نقص في الانتباه قدرت بنسبة 45% وضعف في الذاكرة بنسبة تتراوح 13 إلى 28%.

تداعيات نفسية أكبر من الحرب

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، عن أعراض نفسية تصاحب الإصابة بفيروس كورونا، ووصفت الوضع الحالي بأنه سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية «1939- 1945».

تأتي تلك الدراسة بالتزامن مع تصريحات المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوسب، بأن أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا تم توزيعها عبر منصة كوفاكس المختصة بتوزيع اللقاحات.

ما هو كوفاكس؟

و«كوفاكس» هو البرنامج الذي يختص بعمليات نقل لقاحات الفيروس المستجد إلى البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح فيروس كورونا.

وأكد مدير المنظمة، وجود فريق من الخبراء في الصين وتحديدًا منطقة ووهان في للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس الجاري، مشددًا على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا: «إذا لم نكن حذرين في الفترة القادمة والحفاظ على عملية التباعد الاجتماعي وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية والباحثين من تفاقم أعراض الفيروس وتنوعها».