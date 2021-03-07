«جروب الماميز» يحتفل ببداية شهر المرأة ويستضيف مؤسسة «بينك تاكسي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

احتفل برنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي، ببداية شهر مارس الذي يعرف عالميا بشهر المرأة، بالتركيز على قصص نجاح النساء على مر التاريخ.

واستضاف البرنامج الذي يذاع من السبت إلى الأربعاء على قناة «مدرستنا»، الدكتورة ريم فوزي، أول رائدة أعمال مصرية وعربية تحصل على جائزة مافريك في ريادة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة مبادرة «بينك تاكسي»، وتحدثت مؤسسة بينك تاكسي في «جروب الماميز»، عن مسيرتها المهنية وتطلعاتها المستقبلية، وتوجهها دائما لامتهان أعمال مختلفة وغير تقليدية فى مبادراتها العملية.

وقالت ريم فوزي، إنَّها تختار المهن غير المألوفة، طالما هي تتناسب مع قوة المرأة الجسمانية، وتحافظ على خصوصيتها وحياتها، وتكون قادرة على امتهانها، مشيرة إلى أنه من أهم أسباب انتشار البطالة، هو تنحي النساء عن العديد من المهن، في الوقت الذي هي قادرة على تقديمها وامتهانها بكفاءة عالية وقدرة معهودة.

قلق الأهالي

وأوضحت «فوزي» لـ«جروب الماميز»، أنها قررت تأسيس مبادرة بينك تاكسي واختيار نساء للعمل كسائقات للتاكسي في مصر، بعد ملاحظتها لقلق الآباء والأمهات على بناتهن ورغبتهن في تواجد سيدة معهن في تحركات العمل والتعليم، خاصة مع تزعزع الإحساس بالأمان عقب الثورات التي مرت بها مصر.

وتابعت أنها فخورة بأنها مصرية وحفيدة للملكات، وأنها تعتز بالتاريخ المصري الذي عملت فيه النساء في الطب والهندسة وإدارة شئون البلاد دون تفرقة، ناصحة النساء بضرورة دراسة المشروع قبل البدء في تنفيذه، واختيار أفكار تكون قادرة على إنجاحها وحملها لبعض الاختلاف في الفكرة والتنفيذ ويحتاج إليها السوق.

وأكدت أول رائدة أعمال مصرية وعربية تحصل على جائزة مافريك في ريادة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن بينك تاكسي تحرص على تدريب وتعليم النساء السواقة بطريقة احترافية، والتعامل مع العميل أيا كان نوعه، ولفت انتباههم إلى المضايقات اللاتي قد تتعرضن لها في الطرق والتعامل معها بسلاسة، إلى جانب ضبط النفس ودورات في الإصلاحات السريعة للعربيات مثل تغيير الكاوتش وغيرها.