أولياء الأمور يشتكون من تسريب امتحان الثاني الثانوي عبر «التليجرام»: بيضيع مجهود أولادنا

القاهرة - سمر حسين - ماما

اشتكى بعض أولياء الأمور، اليوم، من تسريب امتحان الصف الثاني الثانوي، عبر «التلجرام»، مما أثار غضب بعض الأمهات بسبب تكرار هذه الواقعة أكثر من مرة منذ بداية الامتحانات.

ورصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، سير امتحانات، اليوم، للصف الثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي المجمع.

وقالت ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، لـ«هُن» إنه بالنسبة لمستوى امتحانات اليوم للصف الثاني الثانوي فقد جاء امتحان الفيزياء متوسط الصعوبة ويحتاج وقتا للحل، وينطبق ذلك على امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، مشيرة إلى أنه لم يتلق الائتلاف أي شكوى عن وقوع السيستم بامتحانات اليوم.

داليا: شكاوى من تداول إجابات الامتحانات

شكاوى مستمرة استقبلتها داليا الحزاوي، عبر صفحة الائتلاف تفيد بتسريب الامتحان وتداول الإجابات: «هناك شكوى مستمرة من تسريب وتداول إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصة التليجرام».

وأضافت «الحزاوي»، أنه بالنسبة لمستوي امتحان المجمع اليوم للصف الثالث الاعدادي فقد جاء سهلا ولا يوجد اي مشكلات.

شيرين: الامتحان متوسط.. واتسرب على «تليجرام»

ومن جانبها، أكدت شيرين حمدي، ولية أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن المشكلة التي تواجه الطلبة تسريب الامتحان عبر التليجرام.

واختتمت حديثها لـ«هُن» قائلة: تسريب الامتحان يؤدي إلى المساواة بين الطلبة وضياع مجهود الطالب المجتهد.

وذكرت نبيلة علي، ولية أمر طالب بالصف بالثاني الثانوي الشعبة الأدبية: امتحان التاريخ محتاج تركيز بسبب ضيق الوقت، وفي اجابات ابني ملحقش يحلها.

وكان أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«هُن» حقيقة تسريب امتحان التاريخ لطلاب الصف الثاني الثانوي، نافيًا الأمر تمامًا، ومؤكدًا أنّ جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح «open book»، بمعنى أنّ الطالب يصطحب معه كتاب الوزارة داخل لجنة الامتحانات بالمدرسة وأثناء أداء الامتحان، وبالتالي كيف يتم تسريب الامتحان والطلاب معهم الكتاب داخل اللجنة.