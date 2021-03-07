إحداها بـ251 ألف جنيه.. أغلى 7 أنواع شوكولاتة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الشوكولاتة من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لما لها من مذاق رائع.

وحول العالم توجد العديد من الشركات تقدم أفخم الأنواع وأغلاها سعرا، وأشار موقع "moneyinc" إلى أغلى 7 أنواع في العالم:

- ويسبا الشوكولاتة الذهبية من شركة كادبوري

كادبوري هي واحدة من أشهر شركات الشوكولاتة في العالم، وقد أنتجت عنصر شوكولاتة ذهبي يسمى ويسبا، وهي قطعة فاخرة من الشوكولاتة ملفوفة بورق ذهب صالح للأكل، وتباع بـ1600 دولار، بما يعاد 251660 ألف جنيه مصري.

- لو غراند لويس السادس عشر

تعتبر شركة ديبوف وجلينز من أشهر الشركات الفرنسية، وتتميز بحصولها على تصريح ملكي بإرسال الطعام إلى قصر نابليون بونابرت، وكثير من الملوك الفرنسيين.

وتصل تكلفة لو غراند لويس السادس عشر إلى 900 دولار، وهي أحد الأنواع التي تقدمها الشركة من الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة 99% من الكاكاو.

- شوكولاتة غراند كرو

قدمت في بلجيكا من قبل بيير ماركوليني، وهو من أشهر صانعي الشوكولاتة في العالم، نظرا لأنه يستورد أفضل أنواع حبوب الكاكاو من إندونسيا، ومدغشقر والمكسيك وفنزويلا، ثم يمزجها مع الفانليا لتقديمها بشكل ومذاق رائع.

لذا حصل ماركوليني على التقدير العالمي، لما يقوم به من اهتمام كبير في تحضير وإعداد الشوكولاتة، ويصل سعرها إلى 102 دولار.

- الشوكولاتة المزينة بالذهب

تقدم شركة ديلافي في سويسرا أفخر أنواع الشوكولاتة، ويبلغ سعرها 508 دولارا، حيث يتم تصنيعها من حبوب الكاكاو المستوردة التي تزين برقائق الذهب الصالح للتناول.

- ريتشارت

يصل سعرها إلى 120 دولارا، لذا فهي تعد من أغلى أنواع الشوكولاتة في العالم، واشتُهرت بمذاقها الرائع الذي يميز ها عن المنتجات الأخرى.

كما تتنوع منتجات شوكولاتة ريتشارت بين نكهة الحمضيات والأعشاب، والفواكه، والأزهار والتوابل، ويُصنع الكاكاو التي تستوردها الشركة من هايتي ومدغشقر وفنزويلا.

- شوكولاته الفوغ هوت

ابتكر ماركوف شوكولاتة "الفوغ هوت" في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، تم تصنيعها من أفخر الأنواع عن طريق استخدام مكونات مثل القرفة والزنجبيل وبذور السمسم الأسود، الفلفل الحار المكسيكي، ويصل سعرها 90 دولارًا.

- شوكولاتة اميدي بارسالونا

يطلق عليها اسم بارسالونا بسبب حبوب الكاكاو الأصلية الشفافة المستخدمة في صناعتها، ويحظى هذا النوع على لقب أفضل قطعة شوكولاته داكنة، ويصل سعرها إلى 90 دولارًا.