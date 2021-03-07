كورونا اليوم: طفرة جديدة تربك الحسابات العالمية.. وتحذيرات من هذا العرض المزعج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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طفرة جديدة تظهر في بريطانيا تربك الحسابات العالمية

كشفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، عن وجود 16 حالة إصابة بمتغير جديد لفيروس كورونا المسمى مؤقتًا B1.1.318.

وتم اكتشاف نوع جديد آخر من فيروس كورونا في المملكة المتحدة والذي يحتوي على طفرة قد تساعده في الهروب من المناعة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم اكتشاف البديل الجديد لأول مرة في 15 فبراير من خلال التسلسل الجيني، وبدأ المسئولون في مراقبة انتشاره في 24 فبراير.

دراسة تحذر من عرض مزعج

حذرت دراسة جديدة من أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي أيضا إلى تورم الغدد اللعابية في الفم.

ودرس الباحثون حالات 122 مريضا بـ"كوفيد-19" في إيطاليا، أصيبوا بالفيروس ودخلوا المستشفى بين 23 يوليو و7 سبتمبر 2020، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

ووجدت مواعيد المتابعة على مدى ثلاثة أشهر أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مرضى يعانون من مشاكل في الوجه أو الفم نتيجة للعدوى، وكان الأكثر شيوعا هو تورم الغدد اللعابية، المعروف باسم ectasia، والذي أثر على 43% من المرضى. وتفرز الغدد اللعابية البصاق للمساعدة في المضغ والبلع.

تحذيرات من الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا

رفض علماء أمريكيون دعوات بعض أعضاء الكونجرس للاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بهدف تسريع عملية التلقيح، مضيفين أنه لا أدلة على فعالية تلك الخطوة.

وقال بيتر ماركس مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يشرف على اللقاحات، - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه من الضروري استخدام هذه اللقاحات بالطريقة التي أوصت بها إدارة الغذاء والدواء".

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أقرت أواخر العام الماضي التلقيح بجرعتين من لقاحات شركتي "موديرنا" و"فايزر - بيونتك"، وفي الآونة الأخيرة وافقت على استخدام جرعة واحدة للقاح من شركة "جونسون آند جونسون".