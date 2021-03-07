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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفراولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفراولة من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنها مصدر للألياف و مضادات الأكسدة، وفيتامين سي وبالتالي فإن تناولها يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية، نذكرها لكم وفق ما أوضحة موقع "besthealthmag".

- بسبب محتواها العالي من فيتامين سي، تعد أحد مضادات الأكسدة الضرورية لتعزيز قدرة الجهاز المناعي للجسم على محاربة العدوي.

- تحتوي الفراولة على حمض الفوليك، الذي يساعد على نمو الجنين بشكل طبيعي، وحمايته من التشوهات.

- يشكل حمض الإيلاجيك جزءًا كبيرًا من مضادات الأكسدة في الفراولة، إذ يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- تبطئ الفراولة من هضم الجلوكوز وتقلل من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز والأنسولين بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، مايجعلها من الفواكه المفيدة لمرضي السكر.

- تساهم الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الفراولة، في منع إعتام عدسة العين، والضمور البقعي.

- نظرا لاحتوائها على فيتامين سي، حيث إنه ضروري لإنتاج الكولاجين، ما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

- تحتوي الفراولة على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، لذا فهي تساعد على تحسين صحة القلب والوقاية من التجلطات الدموية.

- خفض نسبة الكوليسترول في الدم، يعد من الفوائد الصحية لتناول الفراولة، لأنها تحتوي على حمض Ellagic والفلافونيدات.

- قد تساهم مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفراولة أيضًا في تقليل التهاب المفاصل وتقوية العظام.

- كونها غنية بالبوتاسيوم، فهي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، من خلال العمل كحاجز ضد الآثار السلبية للصوديوم.

- وبسبب محتواها العالي من الألياف الطبيعية، تساهم بشكل كبير فس تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك.

- الفراولة منخفضة السعرات االحرارية وخالية من الدهون، إذ أنها تحتوي على سكريات طبيعية، مايجعلها تساهم في إنقاص الوزن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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