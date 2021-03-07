أسهل طريقة لعمل المجدرة

القاهرة - سمر حسين - تعد «المجدرة» طبقًا رئيسيًا من مأكولات المشرق العربي، إذ تشتهر بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعتبرونها الطبق المفضل لدى الكثير منهم.

ويرصد «هُن» طريقة إعداد المجدرة في المنزل، وفقًا لما قدمه الشيف شربيني، خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر قناة «CBC»، لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير المجدرة

عدس أسمر

أرز

بصل

زيت زيتون

كمون

بهارات

ثوم

ملح

قرفة

مرقة

فلفل

طريقة تحضير المجدرة

يخلط البصل المفروم والبهارات والكمون والقرفة والعدس والملح والفلفل، ويشوحوا على النار.

يضاف إليهم الأرز ثم المرقة ويتركوا على النار لمدة 25 دقيقة حتى ينضج، ثم يُقدم.