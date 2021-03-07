رغد صدام حسين تنشر صورة لابنتها حرير حسين كامل

القاهرة - سمر حسين - ماما

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صورة لابنتها «حرير»، بعد تداول صورة مزيفة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنه جاء ذلك في تغريدة لرغد صدام حسين على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتعليق استشهد فيه بهاشتاجين هما (توضيح) و(رغد صدام حسين).

ونشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل، صورة من الصور المزيفة المتداولة وكتب فيها أنه بمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات ومن بينها: «جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال، معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟».

وذكر في التعليق على الصورة، أنه كشف بعض المستخدمين أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك.

وكان مقطع مصور على تطبيق تيك توك، في مطلع مارس الجاري، قال ناشروه إنه لحفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من داخل الجيم، أثار ضجة كبرى، بينما كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ابنة الرئيس العراقي الراحل لديها 3 بنات منهن حرير

من جانبها، ذكر موقع النهار اللبناني، أن رغد صدام حسين لديها 3 بنات هن حرير حسين كامل، صاحبة رواية حفيدة صدام، وبنان حسين كامل وظهرتا في الإعلام وحساباتهما معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والثالثة تدعى وهج.

وكانت رغد صدام حسين شاركت مقطع فيديو جديدا، أظهر أفرادا من عائلتها أثناء مشاهدتهم حلقة من سلسلة لقاءاتها التي أجرتها في وقت سابق مع قناة العربية الإخبارية.

وأظهر في الفيديو الذي نشرته رغد صدام حسين، على صفحتها بـ تويتر، أفرادا من عائلتها، حيث تجمعت العائلة لمشاهدة حلقة من حلقات اللقاء الذي بث على 6 أجزاء.