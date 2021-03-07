استشاري نساء وتوليد يحذر من اقتناء القطط: تنقل أمراض خطيرة معدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض القطط أو داء المقوسات أو التكسو بلازما، كما يطلق عليه البعض يعد الحالة مرضية الأكثر شيوعا في العالم؛ قد تحدث بسبب ارتفاع نسبة تناول اللحوم الملوثة بطفيل التكسو بلازما، نتيجة تلوث المياه والتربة والفواكه والخضروات، إذ أثبتت بعض الدراسات أن أكثر من 4000 أمريكي مصابون بمرض القطط سنويا، حسبما ذكره موقع «mayoclinic».

أعراض الإصابة بمرض القطط

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الإصابة بمرض القطط الآتي:

«إرهاق، صداع، ارتفاع درجة الحرارة، التهاب رئوي، مشاكل في شبكية العين، تضخم في الغدد الليمفاوية، أعياء في الجسم».

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء فيصل، استشاري النساء والتوليد، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض القطط هو اقتناء القطط المنزلية وتناول اللحوم النية.

وأضاف فيصل: «مرض القطط يعد من الأمراض الخطيرة المعدية التي قد تصيب الكثير من النساء الحوامل والأطفال، ومرضى العلاج الكيماوي ومرضى زراعة الأعضاء ومرضى الإيدز، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به قد يؤثر بالسلب على النساء الحوامل، ما قد ينتج عنه في بعض الحالات الإصابة بالإجهاض أو العمى أو فقدان السمع أو الإعاقة الذهنية لدى الأم والجنين».

أسباب الإصابة بمرض القطط

وشدد استشاري النساء والتوليد على تجنب شرب الألبان غير المبسترة والأطعمة غير مضمونة المصدر كاللانشون والبسطرمة واللحوم النيئة بالإضافة إلى الحرص الشديد وعدم مخالطة قطط الشوارع والحذر من ملامسة برازها، وكذلك غسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض القطط

وفي السياق ذاته أضاف فيصل أن اتباع الوقاية حجر رئيسي في تجنب الإصابة بمرض القطط، وذلك من خلال تجنب الأسباب المسؤولة عن حدوث الإصابة مثل:

- استعمال ألواح تقطيع وسكاكين مخصصة للحوم وأخرى للخضروات وغسلهم جيدا بعد الانتهاء بالماء والصابون.

- ارتداء قفازات عند تقطيع اللحوم والتخلص منها فور الانتهاء.

- ارتداء قفازات عند التعامل مع القطط وفضلاتهم والتخلص منها فور الانتهاء.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الأطعمة والمشروبات.

- غسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها إذ يفضل تقشيرها.

- طهي اللحوم جيدا.

- إذ كنت تقتني قطة منزلية فلابد من فحصها ما بين فترات متتالية لدى الطبيب البيطري والحذر من تناولها للحوم النيئة.