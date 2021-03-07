تحذير من ظهور أعراض جانبية مؤجلة بعد التطعيم بلقاح موديرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الباحثون الأمريكيون أن التطعيم باستخدام لقاح Moderna قد يتسبب في بعض الأحيان بالتهابات الجلد والطفح الجلدي.

وقالوا إن تلك الأعراض الجانبية لا تظهر إلا بعد مرور فترة تزيد عن 10 أيام بعد التطعيم, وفق ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

جاء ذلك في رسالة بعث بها الباحثون إلى المؤسسات الطبية ونشروها في مجلة New England Journal of Medicine العلمية الطبية البريطانية.

وجاء في الرسالة:" نود الإفادة بوجود مجموعة تضم 12 شخصا سجلت لديهم الأعراض المذكورة. وتظهر كل تلك الأعراض بالقرب من مكان الحقن وبعد اختفاء أعراض محلية متعلقة بالتطعيم وبعد مرور فترة تزيد عن 10 أيام من تلقي جرعة أولى من اللقاح".

وقال الأطباء إنهم استطاعوا إقناع هؤلاء بإتمام دورة التطعيم وتلقي جرعة ثانية من اللقاح، على الرغم من المشاكل التي يواجهونها. وأضافوا أن التهابات جلدية ظهرت لدى بعضهم حتى بعد تلقيهم جرعة ثانية من اللقاح.