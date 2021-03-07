احذر.. 7 أخطاء نرتكبها يوميا دون وعي تقصر من عمر الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الثلاجة من أهم الأجهزة الكهربائية في المنزل التي يجب أن تحظي بعناية فائقة، نظرا لأنها تساعد في حفظ وتخزين الأطعمة، ولكن هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها يوميا دون وعي أنها تعجل من تلفها وقصر عمرها، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "Reader's Digest".

- تجاهل التنظيف:

يمكن أن تسبب المواد الغذائية والسوائل المنسكبة اللزجة داخل باب الثلاجة لفترة طويلةإلى تمزق أو تكسر المطاط الموجود في باب الثلاجة، ما ينتج عنه حدوث تسرب في الهواء البارد، لذا من أجل الحفاظ على الثلاجة لفترة طويلة، عليك مسح حواف الباب كثيرا، مع الحرص على تنظيف أرفف وأدراج الثلاجة دائما.

- ترك باب الثلاجة مفتوح:

يعد فتح وغلق باب الثلاجة بشكل مستمر، أو تركه مفتوح لفترة طويلة من أهم العادات الخاطئة التي تقصر من عمرها، حيث تؤدى إلى تلف محركها وتسريب الهواء البارد منها، وهو ما يزيد من استهلاكها للطاقة.

- ملء الثلاجة بشكل مفرط:

احرصي دائما على عدم ملء الثلاجة خاصة لو لم يكن هناك أماكن تهوية غير محمية بها، لأن وضع كميات كبيرة من الطعام داخل الثلاجة أو الفريزر، يتسبب في انسداد مخارج الهواء البارد مايعجل من تلفها.

- إهمال تغيير فلتر المياه:

يعد فلتر المياه هو المفتاح للحفاظ على الثلاجة في حالة جيدة، لذا كانت ثلاجتك من النوع الذي يجمع ثلجًا داخل الفريزر أو على باب الثلاجة، لذلك إذا كان الفلتر قديمًا أو مسدودًا، يمكن أن يسبب في جعل الثلاجة تعمل بجهد أكبر مما يعجل بفسادها.

- حرارة الفريزر مرتفعة جدا:

يفضل أن تكون درجة حرارة الفريزر ما بين 115-17 سلزيوس، لأن الخطأ في ضبط درجة الحرارة يساعد على تراكم الثلج، وتوقف الثرموستات المسؤول عن إذابة الثلج عن العمل وبالتالي يزيد قصر عمر الثلاجة، وفساد الطعام المخزن بها.

- تتجاهل أي صوت غريب:

يجب عليك عند ملاحظة أن الثلاجة تصدر صوتا أعلى من المعتاد، فيجب الاتصال بالصيانة على الفور، لأن هناك بعض الإصلاحات التي يمكنك القيام بها بنفسك.

- تحويلها لمنضدة:

من الأخطاء الشائعة التي تعجل من تلف وقصر عمر الثلاجة، تحويلها إلى منضدة لتخزين ووضع الكثير من الأغراض أعلاها، وهذا ما يوثر عليها بالسلب، لأنه يرفع درجة حرارتها الخارجية، بالتالي التقليل من التهوية الجيدة، مما يعوق عمل الموتور بكفاءة.