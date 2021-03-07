لإنقاص وزنك سريعا.. إليك 5 طرق لحرق 1000 سعرة حرارية في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تسبب السمنة الكثير من المشاكل للصحة، وتعتبر إدارة الوزن مهمة جدًا إذا كان الشخص يريد أن يظل جسمه وعقله بصحة جيدة، ويتطلب الحفاظ على اللياقة تناول عدد معين من السعرات الحرارية وحرقها وفقًا لمتطلبات الجسم.

وتستخدم السعرات الحرارية لقياس محتوى الطاقة في الأطعمة والمشروبات، فإذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، يجب أن تولي اهتمامًا كبيرًا لاستهلاك السعرات الحرارية كل يوم، ليحدد ما تأكله ومتى تأكل عملية التحكم في الوزن.

ومن الضروري أن تستهلك عددًا محددًا من السعرات الحرارية حتى يعمل جسمك بسلاسة، أما إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فيمكنك دائمًا التحقق من محتوى السعرات الحرارية في المواد الغذائية التي تتناولها.

ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تستهلكها وتحرقها على مجموعة متنوعة من العوامل مثل حجمك وعمرك، من أجل إنقاص الوزن، تحتاج إلى استخدام طاقة أكثر مما تفعل عادةً.

في إطار ذلك قدم موقع timesnownews عددًا من الطرق التي قد تساعد على حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم، وهي كما يلي:

-تحسين نمط نومك

إذا كنت تهدف إلى فقدان 1000 سعر حراري في اليوم، فيجب أن تحصل على 8 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، فمن المهم جدًا الحفاظ على قسط جيد من الراحة والاستيقاظ منتعشًا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بطريقة صحية، خلاف ذلك، فإن فقدان 1000 سعرة حرارية في اليوم يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا.

-المشي على جهاز المشي لمدة 60 دقيقة

يجب أن يكون هدفك هو المشي على جهاز المشي بسرعة معتدلة لمدة ساعة على الأقل، فسيؤدي ذلك إلى حرق حوالي 1000 سعرة حرارية كل يوم وتسريع عملية فقدان الوزن، فيمكنك حرق 1000 سعرة حرارية بسهولة خلال هذه الساعة.

-ركوب الدراجات

هذه طريقة ممتعة لحرق السعرات الحرارية، إذا كنت تركب الدراجة لمدة 30 دقيقة كل يوم في الصباح أو في المساء، فسوف تفقد السعرات الحرارية بسرعة، فيعد تمرين رائع لفقدان الوزن وهو فعال للغاية، من أجل حرق 1000 سعرة حرارية، عليك تحديد جدولًا لركوب الدراجات في كل يوم.

-حافظ على رطوبتك

إذا كنت تشرب المزيد من الماء، فإنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية. شرب الماء الدافئ يحرق الدهون بسرعة، يجب أن تشرب على الأقل 5 زجاجات من الماء يوميًا لتفقد السعرات الحرارية بسرعة، كما أنه يقلل من شهيتك ويحافظ على لياقتك.

-رفع الأثقال

سوف يساعدك رفع الأثقال على حرق السعرات الحرارية بسرعة، فتعتبر تدريبات الوزن من أنسب الطرق لفقدان السعرات الحرارية، تدرب على رفع الأثقال يوميًا إذا كنت تريد إنقاص الوزن وتقوية جسمك، فإذا كنت ترفع قدرًا معينًا من الوزن يوميًا، فقد يكون حرق 1000 سعرة حرارية أمرًا سهلاً للغاية بالنسبة لك.