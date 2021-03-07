حديقة الأسرة.. استمتع بيوم مميز مع أسرتك في Family park بـ"60 جنيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

دائما ما يبحث الآباء عن أماكن مميزة، وفي نفس الوقت سعرها في متناول اليد، من أجل الاستمتاع بقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة، للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة.

"الخليج 365" يصطبحكم في جولة للاستمتاع بحديقة الأسرة Family park، في رحلة مميزة ومختلفة مع أسرتك لن تكلفك الكثير، وفقا لصفحة "أفضل أماكن الفسحة والخروج في مصر" والتي يتابعها نحو مليوني ونصف المليون شخص على فيسبوك، وكذلك صفحة Recommend Places، المهتمة بالأماكن المميزة للترفيه مع الأسرة.

- الاسم:

حديقة الأسرة أو Family park

- العنوان:

(مدخل الرحاب 2 ) الكيلو 26 طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

- المواعيد:

يوميا من 9 صباحا إلى 11 مساء.

- سعر التذكرة

الجمعة والسبت 60 جنيها.

باقي أيام الأسبوع 50 جنيها.

الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا، بينما من 4 سنوات فما فوق تذكرة كاملة.

متاح اصطحاب طعامك الخاص مقابل دفع 10 جنيهات إضافية.

التذكرة تشمل ( دخول الحديقة – حديقة الحيوان والسفاري– 3 مناطق ألعاب ثابتة للأطفال "المراجيح"، مع عرض النافورة الراقصة).

المتحف له تذكرة دخول خاصة مقابل 30 جنيها.

- المميزات:

أكبر منطقة مساحات خضراء وألعاب تشعرك وكأنك في أوروبا، نظرا لروعة المكان.

المكان مميز جدا لالتقاط الصور الرائعة.

المكان به 3 ألعاب ثابتة، تحتوي على "المراجيح" وألعاب تسلق وأخرى تناسب جميع الأعمار من 3 حتى 16 عاما، إضافة لبعض الألعاب للكبار.

موعد إغلاق حديقة الحيوان 6 مساء، كما أن معرض أسلحة حرب أكتوبر، وعرض النافورة الراقصة أيام الجمعة والسبت فقط، ويوجد ملاهٍ في الحديقة بها ألعاب تناسب جميع الأعمار، لكنها لا تشمل تذكرة الدخول.

أسعار الألعاب وهي :

النهر السحري.. 50 جنيها.

سينما 3D والحوت والتنين والعربات المتصادمة.. 20 جنيها.

البطة والسامبا والحصان والقطار.. 15 جنيها.

أنشطة تعليمية مثل "ديسكفري" والحواس الخمس بـ 20 و15 جنيها.

سعر الفوتوسيشن الخاص بـ1500 جنيه، غير محدد بوقت، وبحد أقصى 6 أفراد.