أحدث موديلات اكسسوارات عصرية بوحي من هادية غالب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - حرص العديد من النساء الأنيقات على متابعة أزياء الفاشينيستا هادية غالب وكيفية تنسيق الاكسسوارات مع الملابس لتلهمهن بإطلالات مواكبة للموضة، حيث أنها تتمتع إطلالاتها غالب بأناقة وعصرية .

جمعنا لكِ أجمل اكسسوارات عصرية بوحي من هادية غالب.



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أغطية الرأس بوحي من هادية غالب

أغطية الرأس بوحي من هادية غالب (الصورة من انستغرام)





طبقت هادية غالب واحدة من أبرز صيحات الموضة في القبعات، وهو البيريه الذي يتسم بتصميمه المميز، واختارت هادية البيريه الصوف الأسود والمزين بحبات اللؤلؤ الأبيض، ونسقته مع سترة بالأبيض والأسود وسروال جينز.



ومع نفس الملابس، اعتمدت هادية البيريه الأحمر الذي أضاف لمسة حيوية لإطلالتها.

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نظارات هادية غالب

أغطية الرأس بوحي من هادية غالب (الصورة من انستغرام)





تميل هادية غالب لاعتماد النظارات الشمسية الكبيرة، وهي صيحة رائجة في عالم الموضة، مع اختلاف تصاميم النظارات بين النظارات المربعة أو نظارات عيون القطة.



أيضاً اعتمدت هادية النظارة الشمسية بالإطار الملونة في إطلالة نهارية جذابة.



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شنط هادية غالب







شنط هادية غالب( الصورة من انستغرام)





تتنوع شنط هادية غالب بحسب إطلالاتها، فمع أزياء بالأبيض والأسود، نسقت حقائب بنفس الألوان، وتغلب الحقائب متوسطة الحجم على إطلالات هادية غالب.



كما أنها تختار حقائب ملونة لتضيف لمسة حيوية لإطلالاتها العصرية.



وتطبق هادية بعض الصيحات المميزة في الشنط، مثل شنطة الـFanny Bag التي اعتمدتها بطريقة الـCROSS



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اكسسوارات هادية غالب

اكسسوارات هادية غالب (الصورة من انستغرام)





عادةً ما ترتدي هادية غالب اكسسوارات بسيطة سواء الأقراط أو القلادات والخواتم، وتفضل الاكسسوارات بالألوان المعدنية مثل الذهبي والفضي، كونها تتناسب مع مختلف الأزياء.



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